Президент России Владимир Путин в честь профессионального праздника "сил специальных операций РФ" поблагодарил силовиков за аннексию Крыма.

А также за военные действия на территории Сирии, пишут События Крым со ссылкой на российские СМИ.

"Пять лет назад бойцы и командиры сил специальных операций сделали все, чтобы сохранить мир в Крыму и Севастополе – защитить людей от насилия, от карателей, чтобы никто не помешал гражданам сделать свободный, самостоятельный выбор на историческом референдуме", – цитируют Путина российские информагентства.

По словам президента РФ, представители Сил специальных операций "обеспечивали безопасность" в Крыму и Севастополе еще в тот период, когда эта территория была частью Украины.

Путин подчеркнул, что отметились российские силовики и в Сирии, они "внесли огромный вклад в разгром террористических группировок, освобождение сирийской земли от бандитов".