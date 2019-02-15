Президент РФ публично поблагодарил "зеленых человечков" за захват Крыма
|12:21 28.02.2019
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|Крым
Президент России Владимир Путин в честь профессионального праздника "сил специальных операций РФ" поблагодарил силовиков за аннексию Крыма.
А также за военные действия на территории Сирии, пишут События Крым со ссылкой на российские СМИ.
"Пять лет назад бойцы и командиры сил специальных операций сделали все, чтобы сохранить мир в Крыму и Севастополе – защитить людей от насилия, от карателей, чтобы никто не помешал гражданам сделать свободный, самостоятельный выбор на историческом референдуме", – цитируют Путина российские информагентства.
По словам президента РФ, представители Сил специальных операций "обеспечивали безопасность" в Крыму и Севастополе еще в тот период, когда эта территория была частью Украины.
Путин подчеркнул, что отметились российские силовики и в Сирии, они "внесли огромный вклад в разгром террористических группировок, освобождение сирийской земли от бандитов".
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