Заступник міністра оборони України з європейської інтеграції Анатолій Петренко закликав Канаду допомогти визволити з російського полону українських моряків.

Про це він заявив під час засідання Постійного комітету парламенту Канади із питань оборони, повідомляє Укрінформ.

“Я б хотів попросити вас подвоїти зусилля із тиску на Росію з метою безумовного звільнення незаконно затриманих моряків та суден”, - сказав Петренко.

Він також подякував Канаді за “рішучу реакцію на дії Росії проти суден ВМС України, які переходили із Одеси до Маріуполя”. “Я б також просив звернути особливу увагу на регіон, започаткувавши присутність канадського військового флоту”, - наголосив заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси до порту Маріуполя.

Під час агресивних дій Росії 24 українських моряків були захоплені в полон, троє з них зазнали поранень.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму арештував всіх затриманих українських моряків та звинуватив їх у начебто незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Усіх військовополонених доставили з Криму до московських СІЗО "Лефортово" та "Матросская тишина".

Станом на 27 грудня затримані 24 українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.