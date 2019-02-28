Посольство Росії в США стверджує, що влади України і західних країн фактично визнали жителів анексованого 5 років тому Криму "росіянами".

Про це йдеться у відповіді посольства на заяву держсекретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео щодо Криму, передає Європейська правда.

"Голова держдепу виступив зі щоквартальною заявою про приналежність Кримського півострова. Нічого нового ми не почули. Суцільні безпідставні звинувачення, орієнтовані на тих, хто не має змоги дізнатися думку самих кримчан про події п'ятирічної давності", – заявило посольство РФ.

"Вашингтон намагається таким чином приховати свою вирішальну роль у поваленні законно обраного президента України. Воно супроводжувалося досі нерозслідуваними кривавими злочинами і призвело до внутрішнього конфлікту на сході", – стверджують російські дипломати.

РФ наполягає, що захоплення Криму з порушенням міжнародного права не було – нібито в 2014 році жителі Криму просто "вирішили не брати участь у проекті будівництва антиросійського держави".

"Єдиним способом уникнути насильницької бандеризації (впровадження ідеології поплічників нацистів) стало повернення до складу Росії на основі закріпленого в статуті ООН права на самовизначення", – не втомлюються наполягати пропагандисти Росії.

"Найдивовижніше, що нова влада України і Захід фактично визнали кримчан росіянами. Як інакше пояснити, що київський режим позбавив жителів півострова води й електрики? До власних громадян так не ставляться", – заявляє посольство РФ.

Відомство додає: "Вашингтон і Брюссель також ввели цілу низку колективних санкцій проти кримчан, репресувавши за їхній вільний вибір. Напевно, в розпачі від неможливості повернути їх до складу держави, пронизаної русофобією".

"Більш абсурдної вимоги до Росії, ніж видати кримчан на масову розправу, Вашингтон, мабуть, придумати не може", – заявляє посольство РФ у США.