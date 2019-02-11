Задержанный при въезде в оккупированный Крым украинец может сесть на 2 года
|11:01 28.02.2019
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|Крым
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму задержали в пункте пропуска Армянск гражданина Украины.
Пресс-служба оккупационного ведомства сообщила, что гражданин Украины пытался въехать в оккупированный Крым по поддельному паспорту, пишет Крыминформ.
«В ходе осуществления проверки предъявленного национального паспорта сотрудник пограничного контроля обнаружил признаки его подделки. По результатам дополнительного исследования бланка с применением специальной техники пограничники установили, что паспорт недействителен и не может использоваться в качестве удостоверения личности», – говорится в сообщении.
В ходе беседы с задержанным стало известно, что документ он оформил у знакомых на территории Украины в 2011 году за крупное денежное вознаграждение. Как пояснил задержанный, он пользовался паспортом «для решения вопросов во всех инстанциях по месту жительства».
Гражданин Украины задержан до выяснения всех обстоятельств совершенного правонарушения и принятия дальнейшего решения.
Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации ). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
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