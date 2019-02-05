Российский ВМФ получит подводный беспилотник — имитатор субмарин

10:41 28.02.2019 0 комментариев Россия

Для ВМФ России создается уникальная мишень-ловушка: специальный подводный беспилотник будет имитировать магнитоакустические "портреты" подводных лодок различных классов и типов. 

Аппарат будут использовать во время учений для тренировок экипажей противолодочных кораблей и самолетов, пишут Известия

При этом издание отмечает, что "во время войны мишени получат реальную боевую задачу: они будут вводить в заблуждение силы противника во время прорыва противолодочных рубежей". 

Как сообщили «Известиям» в Главном штабе ВМФ, работы над проектом уже начались, а инновационные подводные беспилотники включены в перечень перспективного вооружения. Параллельно разрабатывается концепция их боевого применения.

Новая мишень-робот — это беспилотник с большим запасом хода, способный на длительное маневрирование по заранее заданной программе. На учениях он заменит полноценные подводные лодки: для этого дрон оснащен программно-аппаратным комплексом, который реалистично имитирует движение субмарин. Мишень оборудована специальными датчиками и сенсорами, это позволяет заложить алгоритм, благодаря которому робот будет самостоятельно принимать решения для маневрирования.

Сложное техническое оборудование аппарата способно воспроизводить шумовые и отраженные акустические поля подводных лодок различных классов и типов. Мишень имитирует отраженные акустические волны, кильватерную струю и другие маркеры, демаскирующие подводную лодку, — именно по ним противолодочные корабли, самолеты и вертолеты ищут вражеские субмарины.

Применение имитаторов в качестве гидроакустических мишеней будет полезно и при обучении экипажей кораблей, вертолетов и самолетов. В первую очередь они пригодятся для тренировки акустиков-операторов противолодочных сил.



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