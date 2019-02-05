Российский ВМФ получит подводный беспилотник — имитатор субмарин
|10:41 28.02.2019
|0 комментариев
|Россия
Для ВМФ России создается уникальная мишень-ловушка: специальный подводный беспилотник будет имитировать магнитоакустические "портреты" подводных лодок различных классов и типов.
Аппарат будут использовать во время учений для тренировок экипажей противолодочных кораблей и самолетов, пишут Известия.
При этом издание отмечает, что "во время войны мишени получат реальную боевую задачу: они будут вводить в заблуждение силы противника во время прорыва противолодочных рубежей".
Как сообщили «Известиям» в Главном штабе ВМФ, работы над проектом уже начались, а инновационные подводные беспилотники включены в перечень перспективного вооружения. Параллельно разрабатывается концепция их боевого применения.
Новая мишень-робот — это беспилотник с большим запасом хода, способный на длительное маневрирование по заранее заданной программе. На учениях он заменит полноценные подводные лодки: для этого дрон оснащен программно-аппаратным комплексом, который реалистично имитирует движение субмарин. Мишень оборудована специальными датчиками и сенсорами, это позволяет заложить алгоритм, благодаря которому робот будет самостоятельно принимать решения для маневрирования.
Сложное техническое оборудование аппарата способно воспроизводить шумовые и отраженные акустические поля подводных лодок различных классов и типов. Мишень имитирует отраженные акустические волны, кильватерную струю и другие маркеры, демаскирующие подводную лодку, — именно по ним противолодочные корабли, самолеты и вертолеты ищут вражеские субмарины.
Применение имитаторов в качестве гидроакустических мишеней будет полезно и при обучении экипажей кораблей, вертолетов и самолетов. В первую очередь они пригодятся для тренировки акустиков-операторов противолодочных сил.
Ещё на эту тему:
Розгортання Су-57 вв Росії зіткнулося з двома проблемами
МО России отказалось от нового ударного вертолета из-за дороговизны
Россия хочет создать сухопутную версию "Калибра" до конца 2020 года
Минобороны РФ начнет закупку медицинских вертолетов
Представители США и НАТО не пришли на брифинг Минобороны России по ракете 9М729 комплекса "Искандер-М"
Москва усиливает Южный военный округ военной техникой, морской авиацией и боевыми кораблями