Подразделения морской пехоты Черноморского флота страны-оккупанта проводят на полигоне Опук на аннексированном полуострове учения по противодесантной обороне участка морского побережья.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ, передает Крыминформ.

В сообщении сказано, что по легенде учения, подразделениям морской пехоты флота была поставлена задача: занять участок побережья, подготовиться к ведению противодесантной обороны и предотвратить высадку морского десанта условного противника.

В начале учений личный состав был поднят по тревоге и выдвинулся в район формирования колонн, совершив марш на полигон боевой подготовки. На плацдарме они приступили к выполнению задач по подготовке обороны от высадки десанта условного противника.

В ходе учений подразделения морской пехоты оккупантов организовали сторожевое охранение и оборудовали участок инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями. Также подразделения отработали занятия по огневой подготовке со стрельбой из штатного оружия и метанием гранат.

Всего в учениях задействовано порядка 400 военнослужащих и около 60 единиц военной и специальной техники, в том числе и бронетранспортеры БТР-82АМ. После отработки учений подразделения пехоты вернутся в пункт постоянной дислокации.