Морская пехота ЧФ проводит в оккупированном Крыму учения по противодесантной обороне побережья
|10:21 28.02.2019
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|Крым
Подразделения морской пехоты Черноморского флота страны-оккупанта проводят на полигоне Опук на аннексированном полуострове учения по противодесантной обороне участка морского побережья.
Об этом сообщила пресс-служба ЧФ, передает Крыминформ.
В сообщении сказано, что по легенде учения, подразделениям морской пехоты флота была поставлена задача: занять участок побережья, подготовиться к ведению противодесантной обороны и предотвратить высадку морского десанта условного противника.
В начале учений личный состав был поднят по тревоге и выдвинулся в район формирования колонн, совершив марш на полигон боевой подготовки. На плацдарме они приступили к выполнению задач по подготовке обороны от высадки десанта условного противника.
В ходе учений подразделения морской пехоты оккупантов организовали сторожевое охранение и оборудовали участок инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями. Также подразделения отработали занятия по огневой подготовке со стрельбой из штатного оружия и метанием гранат.
Всего в учениях задействовано порядка 400 военнослужащих и около 60 единиц военной и специальной техники, в том числе и бронетранспортеры БТР-82АМ. После отработки учений подразделения пехоты вернутся в пункт постоянной дислокации.
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