У Сенаті США підготували персональні санкції чиновникам ФCБ за полон українських моряків

10:00 28.02.2019 0 комментариев Крым

У Сенаті Сполучених Штатів Америки представили оновлений законопроект про запровадження санкцій у відповідь на агресію Росії супроти українських моряків у Керченській протоці 25 листопада минулого року.

Авторами документу є республіканці Ліндсі Грем і Корі Гарднер, а також демократи Боб Менендес, Бен Кардін і Джин Шахін, повідомляє Главком.

Законопроектом передбачається застосовування нових обмежень супроти щонайменше 24 високопоставлених співробітників ФСБ РФ, котрі раніше не підпадали під санкції США.

Щоби їх зняти, потрібно буде підтвердження Держдепом США факту звільнення Росією всіх полонених українських моряків і відповідні рекомендації комітетів Конгресу США.

Раніше стало відомо, що в санкційний список ЄС додали вісьмох росіян.

Як відомо, 18 лютого міністри Європейського Союзу визначили «азовський пакет» підтримки України.

Напередодні високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що санкції ЄС у відповідь на дії Росії проти України «іноді занадто незначні, іноді занадто запізнілі». 



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