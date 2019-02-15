Україна поділила з Росією квоти на вилов риби в Азовському морі
|09:41 28.02.2019
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|Крым
Державне агентство рибного господарства України підписало з відповідним відомством Росії протокол про поділ квот вилову риби в Азовському морі.
Про це Держрибагенство повідомило у відповідь на запит Крим.Реалії, передає Главком.
«Після тривалих консультацій з відповідними органами виконавчої влади було вирішено направити протокол підпису російській стороні дипломатичними каналами для того, щоб українські рибалки змогли і надалі здійснювати вилов водних біоресурсів в Азовському морі в рамках правового поля. Також спрямований на підпис протокол надає ряд переваг для України. Одна з таких – розподіл квоти вилову бичка в обсязі 9 тисяч тонн для України і 6 тисяч тонн для Російської Федерації... Протокол підписаний дипломатичними каналами», – повідомив голова Держрибагентства Ярослав Бєлов.
За його словами, у відповідному протоколі сторін передбачене питання передачі затриманих рибалок одній зі сторін.
«Це має сприяти збільшенню рівня безпеки українських рибалок в ході здійснення ними господарської діяльності», – додав Бєлов.
У середині лютого з’явилася інформація про те, що Державне агентство рибного господарства України підписало з відповідним відомством Росії протокол про поділ квот вилову риби в Азовському морі.
Восени минулого року активісти і депутати завадили проведенню в Києві 30-ї сесії українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що засідання цієї комісії «не шкодить національній безпеці України».
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