Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО. По иску ВТБ в Лондоне арестовано имущество украинского миллиардера.

Как стало известно “Ъ”, в Лондоне арестованы два особняка, принадлежащих украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Обеспечительные меры на это и другое имущество, оцениваемое более чем в £50 млн, были наложены по требованию российского банка ВТБ, которому структуры господина Фирташа не вернули кредиты на сумму 2,5 млрд руб. Лондонский суд также обязал ответчика раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание.

По данным источников “Ъ”, иск в Высокий суд Англии и Уэльса был подан представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол. Последний ранее уже принял обеспечительные меры в отношении активов и имущества Дмитрия Фирташа. Заявление представителей ВТБ было признано обоснованным, а в соответствии с ним арест наложили на имущество бизнесмена, зарегистрированное на территории Великобритании.

Напомним, что ранее, иск в суд Лимасола к 53-летнему Дмитрию Фирташу был подан юристами ВТБ в декабре прошлого года.

Претензии связаны с частным акционерным обществом (украинская форма организации предприятия) «Юкрейниан Кемикал Продактс» и зарегистрированным в России и уже обанкротившимся ООО «Титановые инвестиции», в которых господин Фирташ является бенефициаром.

Между тем эти компании владеют целым рядом крупных химпредприятий в оккупированном Крыму, производящих диоксид титана, имеющий самое различное применение во многих областях промышленности — от изготовления бумаги и огнеупорного стекла до производства бетона и резины. Еще в апреле 2015 года эти предприятия взяли крупные кредиты в ВТБ, но в феврале следующего года перестали их обслуживать — общий долг составил около 2,5 млрд руб. Банк обратился в российские суды, которые обязали должников выплатить суммы, а после — в кипрский суд. Истец потребовал арестовать и активы Group DF Holdings Limited — компании, которая фактически является головной в структурах Дмитрия Фирташа, и его собственное имущество на $45,7 млн, что и было сделано.

В пресс-службе банка ВТБ подтвердили информацию о поддержке лондонским судом иска на Кипре. «Мы приветствуем решение Высокого суда Англии и Уэльса об аресте имущества Дмитрия Фирташа»,— заявили в кредитном учреждении, отметив, что основная цель — возврат кредитных средств, которого ВТБ «будет добиваться всеми доступными способами в рамках законодательства».

В структурах господина Фирташа на просьбу прокомментировать решение лондонского суда не ответили.