Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) більше не виставлятиме арештоване судно "Норд" на аукціон.

Про це повідомили в Національному агентстві у відповідь на інформаційний запит УНН.

"Враховуючи результати перших, повторних торгів, а також статус сейнера як арештованого майна […] Національним агентством розглядається доцільність зміни шляху управління Активом (судном "Норд" – ред.), а саме передачі останнього в управління зацікавленим установам з числа державних морських академій або інших морських учбових закладів України для експлуатації в наукових та навчальних цілях", - зазначили в Національному агентстві.

У Нацагентстві додали, що на результати торгів могло вплинути і негативне інформаційне поле, сформоване сусідньою країною-агресором, що потенційно зменшує можливість купівлі сейнера за межами територіальних вод України.

Нагадаємо, 25 березня 2018 року у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника "Норд", приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ.

Прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно "Норд" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду.

Як повідомлялося раніше, держпідприємство "СЕТАМ" три рази не змогло провести торги з продажу арештованого кримського риболовецького судна "Норд".