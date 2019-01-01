З правлячої партії Грузії втікають депутати

08:41 28.02.2019 0 комментариев Грузия

Депутат парламенту від "Грузинської мрії" Звіад Квачантірадзе заявив про рішення покинути правлячу партію і фракцію більшості.

За його словами, на такий крок він пішов на знак протесту у зв'язку з ситуацією, що склалася в законодавчому органі країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія Онлайн.

"Рішення, яке я прийняв, дуже хворобливе і зовсім не доставляє мені задоволення. Але, думаю, що моє рішення буде правильним. Це буде правильно перед моїми соратниками і друзями", - сказав він.

Раніше про своє рішення покинути парламентську більшість заявили ще чотири депутати: Ека Беселія, Гедеван Попхадзе, Леван Гогічаішвілі і Бека Нацвлішвілі. Крім того, не виключили свого виходу з більшості грузинські соціал-демократи.

Криза в "Грузинської мрії" почалася після того, як парламент не підтримав запропоновані дев'ятьма депутатами зміни в законопроект "Про загальні суди".

Документ передбачав припинення безстрокового призначення суддів районних і апеляційних судів до 31 грудня 2024 року. 



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