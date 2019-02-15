Фігурант «справи українських диверсантів» Володимир Дудка не отримує необхідного медичного лікування в СІЗО Сімферополя.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на сина Дудки Іллю Кавернікова, передає Укрінформ.

«Вчора мені дали тривале побачення з батьком. Розмовляли ми більше двох годин. Перше, що ми обговорили – це, звісно ж, стан його здоров'я. Як і раніше, він лікується тільки тими ліками, які передаю я. Його продовжують мучити болі в голові і шлунку. У нас досі немає результатів медичного обстеження, яке батько проходив у жовтні в міській лікарні Семашко», – розповів Ілля.

За його словами, на обстеження батька тоді відправили за запитом українського омбудсмена Людмили Денісової.

"Їй потім відповіли на цей запит, що мовляв батько отримує комплексне медичне лікування, але насправді – це просто брехня. Відповідно, у нас немає розуміння, як його лікувати і від чого. Сьогодні ми по суті просто прибираємо симптоми його хвороб за допомогою таблеток", – зазначив син Дуди.

Він додав, що оскільки судовий процес у справі добігає кінця, Володимир Дудка починає готуватися до етапу в колонію.

Як повідомлялося, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в Криму на замовлення української розвідки.

У Службі безпеки України запевнили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.

16 листопада 2017 року підконтрольний РФ Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до п'яти років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (95 тисяч гривень).

31 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд продовжив арешт на шість місяців севастопольцям Володимиру Дудці та Олексію Бессарабову.

21 лютого 2019 року в підконтрольному Кремлю Севастопольському міському суді Володимир Дудка дав свідчення у справі, заявивши про свою невинність і фальсифікації слідства.