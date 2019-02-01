У 2019-ому буде 150 днів, коли судна ВМС інших держав будуть присутніми у Чорному морі

08:01 28.02.2019 0 комментариев

Цього року судна іноземних держав перебуватимуть у Чорному морі протягом щонайменше 150 днів.

Про це заявив заступник міністра оборони України з європейської інтеграції Анатолій Петренко під час засідання Постійного комітету із питань оборони парламенту Канади, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

“У 2019-ому буде 150 днів, коли судна ВМС інших держав будуть присутніми у Чорному морі”, - сказав Петренко.

Він зазначив, що це дасть Збройним силам України цінні можливості покращити свої навички.

“Це дозволить ЗСУ, зокрема ВМС України, долучитися до спільних навчань, обмінятися досвідом та полегшити втілення важливих реформ, що відбуваються в українському оборонному секторі”, - зауважив заступник міністра.

Петренко додав, що присутність іноземних військ також надішле потужний сигнал стримування Росії.

“У той же час, присутність іноземного флоту у Чорному морі становитиме стримуючий фактор для Росії, яка намагається домінувати у регіоні”, - підсумував він.



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