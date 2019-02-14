Депутат Европарламента Хармс четко обрисовала положение крымских татар в оккупации – «кто будет следующим»

21:00 27.02.2019 0 комментариев Крым

Во время выступления на V Международном форуме «Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления» в Киеве депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что крымские татары в оккупированном Крыму ежедневно думают, кто из них будет следующим.

Об этом сообщает Флот - 2017, ссылаясь на ATR.

«Милитаризация Крыма и Черноморского региона показала, что стратегия Путина направлена не только против Украины, но и против ЕС, НАТО и Запада в целом. А после эскалации в Азовском море, я бы рекомендовала НАТО усилить свое присутствие в регионе. Особого внимания заслуживает положение крымских татар в Крыму - они ежедневно думают, кто будет следующим. В чей дом ворвется ФСБ с бессмысленными обвинениями», — заявила депутат Европарламента.



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