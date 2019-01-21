Ракетний есмінець ВМС США Donald Cook, який минулого тижня увійшов у Чорне море для участі у навчаннях з Україною та іншими союзниками, залишив порт Одеси.

Про це повідомляється на сайті Шостого флоту ВМС США, передає День.

"Ракетний есмінець ВМС США Donald Cook (DDG 75) залишив Одесу 27 лютого після завершення запланованого візиту до порту в рамках нашої постійної присутності в Чорному морі та підтримки наших союзників НАТО і регіональних партнерів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, есмінець залишить акваторію Чорного моря 1 березня, як і планувалося.

Потім він продовжить своє восьме патрулювання у складі шостого флоту ВМС США.

Під час перебування в порту Одеси на кораблі відбулися обговорення на високому рівні між урядами США, України та інших європейських країн, у тому числі за участі Президента Петра Порошенка, посла США в Україні Марі Йованович, спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера, посла США в ЄС Гордона Сондланда, а також цивільного заступника головнокомандувача Об'єднаних сил США в Європі Філіпа Рікера.

Раніше командування Шостого флоту США повідомило, що ракетний есмінець типу "Арлі Берк" USS Donald Cook (DDG-75) розпочав 19 лютого прохід через протоку Дарданелли в північному напрямку на шляху до Чорного моря для проведення операцій із гарантування морської безпеки та зміцнення регіональної морської стабільності, підвищення боєготовності та військово-морського потенціалу спільно з союзниками по НАТО і партнерами в регіоні.