Міністри закордонних справ 11 країн закликали Захід не забувати про анексію Криму і не залишати Україну напризволяще перед лицем російської агресії.

Про це йдеться у статті за підписом міністрів 11 країн у виданні The Guardian з нагоди п’ятої річниці незаконної анексії і окупації Криму Росією, повідомляє Європейська Правда.

Зокрема, під статтею свої підписи поставили глави МЗС Британії, України, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Швеції, Данії, Канади, Румунії та Чехії

У статті наголошується, що за п’ять років окупації Крим на відміну від решти території України, яка досягла значного прогресу у реформах, продовжує рухатися назад.

Міністри нагадали про значне погіршення ситуації з правами людини у Криму, свавільні затримання і арешти, зникнення людей, погане поводження з затриманими і тортури.

"Санкції та політика невизнання анексії державами-членами ЄС, НАТО та G7 відображають наші спільні зусилля і нашу відмову визнати, що незаконна окупація будь-якої території суверенної країни може стати нормою в ХХІ столітті" - йдеться у статті.

Міністри також закликали Росію звільнити захоплених у листопаді в районі Керченської протоки українських моряків і кораблі, а також дотримуватися міжнародних зобов’язань у сфері забезпечення свободи навігації.

"Події, що відбувалися в Криму п'ять років тому, ще раз навчили нас, що ми не можемо вважати нашу безпеку і свободу само собою зрозумілим. Інший урок полягає в тому, що ми повинні зміцнювати стійкість наших суспільств до різних форм атак і втручання" - зазначили міністри, відзначивши прогрес України у сфері підвищення її стійкості втручанням.

"Повернення стабільності до євроатлантичного простору є нашою спільною метою. Ми продовжуватимемо нашу політику невизнання незаконної анексії Криму і продовжуємо суворо засуджувати агресію Росії проти України" - заявили міністри.

"Надання допомоги Україні має вирішальне значення, оскільки безпека України пов'язана з безпекою всієї Європи. Політика скоординованих міжнародних санкцій посилає Росії чіткий сигнал, що ігнорування міжнародного права має наслідки. Ми не забудемо і не відступимось від Крим" - наголошується у статті.