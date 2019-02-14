Голова Представництва Організації північноатлантичного договору (НАТО) в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков наголошує, що мілітаризація Росією окупованого Криму, Чорного та Азовського морів становить подальшу загрозу для незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Вінніков сказав під час виступу в Києві на форумі "Окупований Крим: 5 років опору".

"Питання Криму має залишатися у центрі уваги. Міжнародна спільнота не може забути ті події, які відбулися п'ять років тому", - заявив Вінніков.

На його думку, необхідно підтримувати зусилля, аби надіслати чіткий сигнал Росії. "Ми не визнаємо і не визнаватимемо незаконну анексію Криму", - наголосив глава Представництва Альянсу.

За словами Віннікова, від самого початку російської агресії проти України НАТО постійно висловлює свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"НАТО також вважає, що мілітаризація Криму, Чорного та Азовського морів становить подальшу загрозу незалежності України і підриває стабільність в усьому регіоні. НАТО засудило побудову Росією і часткове відкриття мосту через Керченську протоку між Росією та окупованим Кримом, що є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності, в тому числі обмеження навігаційних прав України в її територіальних водах", - наголосив Вінніков.

"Ми закликали Росію негайно звільнити українських моряків і судна, які вона захопила у листопаді в результаті невиправданого застосування військової сили проти України", - сказав Вінніков.

На його переконання, реінтеграція Криму до складу України за допомогою мирних і дипломатичних механізмів має залишатися пріоритетом для довгострокової політики України. Також він заявив, що вся міжнародна спільнота глибоко стурбована погіршенням гуманітарної ситуації в Криму.

"Союзники НАТО засудили порушення прав людини і дискримінаційну практику де-факто російської влади проти всіх жителів анексованого Криму, включаючи кримських татар і представників інших місцевих спільнот", - заявив дипломат.

"Союзники також неодноразово наполегливо закликали Росію поважати права і свободи всього місцевого населення, а також дозволити змістовний міжнародний моніторинг ситуації з правами людини в Криму", - зауважив Вінніков.

За його словами, лідери НАТО висловили глибоку стурбованість застосуванням тортур при переведенні українських громадян з окупованого Криму у в'язниці Росії.

"Вони закликали Росію і де-факто "владу" звільнити українських в'язнів і полонених, утримуваних у Росії, Криму або в окремих районах сходу України, які контролюються підтримуваними Росією бойовиками", - заявив Вінніков.



