В Одесі зірвалася зустріч родичів військовополонених українських моряків з дипломатами США і ЄС.

Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНІАН.

За її даними, зустріч мала відбутися на борту американського есмінця USS Donald Cook (DDG75), який прибув до Одеського морського порту 25 лютого. Геращенко зазначає, що раніше отримала інформацію про те, що сім'ї моряків не змогли відвідати есмінець нібито через акцію «Хто замовив Катю Гандзюк?», під час якої вчора ввечері на морському вокзалі затримали її учасників.

Однак пізніше їй повідомили про іншу причину.

«Пізніше мені скинули посилання, екскурсія була скасована через пізню заявку. Спасибі за це посилання. Це важливо, я мала іншу інформацію від джерел, близьких до сімей (про акцію протесту - УНІАН). Я обов'язково зв'яжуся з ВМС України і дізнаюся, чому посадові особи не змогли швидко оформити заявку, якщо сім'ї були запрошені та прибули», - написала Геращенко.

Перший віце-спікер парламенту акцентує, що їй «дійсно дуже і дуже прикро», що сім'ї не змогли відвідати есмінець, оскільки для них це була б важлива подія і психологічна підтримка.