Расположенные в оккупированном Севастополе морские подразделения Росгвардии получили на вооружение два новых транспортно-десантных катера БК-16.

Как рассказал начальник управления объектов охраны на акваториях Росгвардии Андрей Шатаев, новые катера способны выполнять широкий спектр боевых задач, сообщает Крым Информ.

«Мы рассматривали большую линейку высокоскоростных катеров с широким спектром задач. Остановились на данных судах, поскольку они показали хорошие мореходные качества. Эти скоростные машины предназначены для решения боевых задач в прибрежной зоне: высадка десанта, патрулирование акватории и выполнение поисково-спасательных операций. К концу года мы будем испытывать еще два подобных образца», – цитирует Шатаева пресс-служба главного управления Росгвардии по оккупированным Крыму и Севастополю.

В ведомстве отметили, что новые катера оснащены навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют морякам совершать длительные маневры даже при плохой погоде. Суда БК-16 при сложных погодных условиях способны выполнять маневры на скорости до 80 км/час. Росгвардецы проводят ходовые испытания оборудования, после чего начнется проверка расхода топлива и работы всех механизмов при различных условиях эксплуатации.

Ранее Росгвардия получили два новых вертолета МИ-8. Они прибыли в оккупированный Крым в январе этого года. Вертолеты базируются в аэропорту Симферополь.