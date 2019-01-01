Летом в Болгарии ожидается спад числа иностранных туристов

18:01 27.02.2019 0 комментариев Болгария

Институт анализа и оценки в туризме распространил тревожные данные о том, что летом 2019 года следует ожидать резкий спад туристического потока туристов из-за границы. 

Об этом уже свидетельствует данные о значительном снижении заказанных чартеров на летний сезон в Бургас и Варну, пишут Новости Болгарии.

Прогнозируется, что серьезно уменьшится число туристов из России, Германии, Чехии и скандинавских стран. 

А вот турпоток из Британии останется приблизительно на том же уровне, что и в прошедшем летнем сезоне 2018 года.



Ещё на эту тему:

12:06 31.07.2018
Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии
12:51 11.06.2018
Цены на курортах болгарского Причерноморья со следующей недели пойдут вверх
11:17 03.04.2018
Доходы от международного туризма в Болгарии составили 6,9 млрд левов
09:39 25.03.2018
Более 450 000 граждан Болгарии планируют поездки во время пасхальных праздников
02:36 22.02.2018
В Болгарии исключат 24 туроператора из Национального туристического реестра
13:04 20.02.2018
2017 год стал рекордным для туротрасли Болгарии
09:58 14.02.2018
Министр туризма Болгарии поддерживает рост цен на морских курортах страны
12:29 12.02.2018
Этим летом отдых на болгарском побережье подорожает на 11%
09:52 30.01.2018
Болгария приглашает турецких туристов на гольф-туризм
13:38 22.01.2018
С января по ноябрь 2017 года доходы Болгарии от международного туризма составили 6.6 млрд. левов
22:46 12.12.2017
В октябре доходы болгарских гостиниц выросли на 0.8%
23:41 14.11.2017
Балканская столица роз - болгарский Казанлык номинирован на туристический "Оскар"
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
Все новости страны
Армения Армения
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
Все новости страны
Болгария Болгария
18:01 27.02.2019
Летом в Болгарии ожидается спад числа иностранных туристов
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
Все новости страны
Греция Греция
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 27.02.2019
Выборы опустошили казну Молдовы - румынский политолог
16:41 26.02.2019
Москва больше не верит слезам Додона. / Обзор российских СМИ
08:41 26.02.2019
Додон став переможеним переможцем. ЦВК Молдови оголосила остаточні результати парламентських виборів
19:41 25.02.2019
Вибори у Молдові: більшості ніхто не здобув, виклик – попереду
Все новости страны
Россия Россия
14:41 27.02.2019
Розгортання Су-57 вв Росії зіткнулося з двома проблемами
12:40 27.02.2019
В Совете Федерации РФ заявили, что санкции в отношении России преследуют цель свержения законной власти
08:20 27.02.2019
США на Радбезі ООН: здається, що навпроти нас сидить представник СРСР, а не Росії
20:41 26.02.2019
Россия заявила что транспорт газа через Украину обходится в 2-2,5 раза дороже других маршрутов
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
11:41 26.02.2019
MedCruise провела второе заседание рабочей группы направленную на возвращение круизного туризма в Черноморский регион
10:21 25.02.2019
У Бухаресті декілька тисяч людей протестували проти зміни законів про правосуддя
18:01 22.02.2019
У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано / Фото
Все новости страны
Турция Турция
15:01 27.02.2019
Эрдоган исключил отказ от закупки российских ЗРК С-400
12:00 27.02.2019
Туреччина проводить морські навчання одночасно у трьох морях - Чорному, Егейському та Середземному
12:41 26.02.2019
Путин и Эрдоган обсудили подготовку к саммиту России и Турции в апреле в Москве
13:21 25.02.2019
Парламент Турции возглавит депутат от правящей пртии
Все новости страны
Украина Украина
21:00 27.02.2019
Депутат Европарламента Хармс четко обрисовала положение крымских татар в оккупации – «кто будет следующим»
20:41 27.02.2019
Протягом року Верховна Рада не може розглянути законопроекти щодо Криму - Чубаров
20:21 27.02.2019
Глави МЗС 11 країн закликали Захід не забувати про Крим і не здавати Україну Росії
20:01 27.02.2019
У НАТО назвали мілітаризацію Росією Криму, Чорного та Азовського морів загрозами незалежності України
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс