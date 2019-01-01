Институт анализа и оценки в туризме распространил тревожные данные о том, что летом 2019 года следует ожидать резкий спад туристического потока туристов из-за границы.

Об этом уже свидетельствует данные о значительном снижении заказанных чартеров на летний сезон в Бургас и Варну, пишут Новости Болгарии.

Прогнозируется, что серьезно уменьшится число туристов из России, Германии, Чехии и скандинавских стран.

А вот турпоток из Британии останется приблизительно на том же уровне, что и в прошедшем летнем сезоне 2018 года.