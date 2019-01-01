Летом в Болгарии ожидается спад числа иностранных туристов
|18:01 27.02.2019
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|Болгария
Институт анализа и оценки в туризме распространил тревожные данные о том, что летом 2019 года следует ожидать резкий спад туристического потока туристов из-за границы.
Об этом уже свидетельствует данные о значительном снижении заказанных чартеров на летний сезон в Бургас и Варну, пишут Новости Болгарии.
Прогнозируется, что серьезно уменьшится число туристов из России, Германии, Чехии и скандинавских стран.
А вот турпоток из Британии останется приблизительно на том же уровне, что и в прошедшем летнем сезоне 2018 года.
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