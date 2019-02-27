Комітет Європарламенту з громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ (LIBE) рекомендував призначити Лауру Кодруцу Ковеші на посаду першого в історії головного прокурора Європейської прокуратури.

Таке рішення було прийнято на засіданні комітету у середу, 27 лютого, пише Європейська правда.

"Лаура Кодруца Ковеші 26 голосами обрана комітетом в якості першого кандидата на посаду головного прокурора ЄС. Жан-Франсуа Бонер отримав 22 голоси, а Андрес Ріттер - 1 голос", - йдеться у повідомленні комітету в Twitter.

Результати голосування LIBE разом з рекомендацією Комітету з питань бюджетного контролю, що також підтримує Ковеші, будуть передані на розгляд Конференції Президентів (президенти ЄП та керівники політичних груп). Вони підтвердять наступні кроки 7 березня, напередодні переговорів з Радою ЄС.

Кандидатуру на посаду прокурора має затвердити і Рада ЄС. За даними ЗМІ, минулого тижня посли ЄС під час таємного голосування віддали Бонеру 50 голосів, в той час як Ковеші і Ріттер отримали по 29 голосів кожен.

Якщо Європарламент і Рада ЄС не дійдуть згоди щодо кандидата, процес відбору буде продовжений, хоча як саме поки не ясно.

Призначення Ковеші намагається заблокувати румунський уряд, який минулого року вже домігся її звільнення з посади голови антикорупційного управління.

Ковеші позитивно оцінюють в Брюсселі через її зусилля по боротьбі з корупцією, в тому числі проти діючої румунської влади.

Уряд Румунії під проводом соціал-демократів намагається послабити боротьбу з корупцією з моменту перемоги на виборах у грудні 2016 року, звинувачуючи антикорупційних прокурорів у в тому, що вони зловживають своєю владою.