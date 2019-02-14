Фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» перевезуть із СІЗО Сімферополя до СІЗО Ростова-на-Дону. Таке рішення ухвалив Північно-Кавказький окружний військовий суд,.

ПРо це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на об'єднання «Кримська солідарність».

За інформацією активістів, на сьогоднішньому засіданні суд також продовжить арешт всіх фігурантів ялтинської справи до 18 травня.

Раніше всіх шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Росії до анексованого Криму через повернення справи на дорозслідування і зміни звинувачень.

У січні 2019 року в Криму російське слідство висунуло нове звинувачення фігурантам ялтинської справи.

Обвинувачені у цій справі Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідуваня в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави-окупанта.