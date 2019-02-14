У Мін'юсті заявили про необхідність нових положень про Крим у Конституції
|16:21 27.02.2019
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|Крым
Заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов заявив про необхідність внесення нових положень про Крим до Конституції України.
Про це він заявив під час V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає УНН.
"Як на мене, очевидним є прийняття змін, точніше, нове викладення розділу про Крим у Конституції України, тому що я переконаний, що ті положення про Крим, які були в Конституції, сприяли створенню тієї ситуації, яка дозволила Росії анексувати Крим", - зазначив Петухов.
За його словами, у Конституції України мають бути положення про Крим, які враховують інтереси і корінних народів, й української держави, і пропонують баланс розподілу владних повноважень, який би забезпечував можливість демократичного розвитку Криму в складі України.
Раніше Кабмін схвалив Стратегію інформаційної реінтеграції Криму.
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