Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла сегодня, 27 февраля, в Баку с официальным визитом.

Об этом сообщает издание Вестник Кавказа.

Сначала президенты провели встречу в формате один на один, а затем состоялись переговоры в расширенном составе с участием делегаций, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Ильхам Алиев и Саломе Зурабишвили выступили на встрече с речами.