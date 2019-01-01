Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
|16:41 27.02.2019
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|Азербайджан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла сегодня, 27 февраля, в Баку с официальным визитом.
Об этом сообщает издание Вестник Кавказа.
Сначала президенты провели встречу в формате один на один, а затем состоялись переговоры в расширенном составе с участием делегаций, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
Ильхам Алиев и Саломе Зурабишвили выступили на встрече с речами.
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