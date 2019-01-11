Выборы опустошили казну Молдовы - румынский политолог

16:01 27.02.2019 0 комментариев Молдова

Во время парламентских выборов в Молдове в 2019 году были потрачены значительные бюджетные ресурсы для того, чтобы правящая партия смогла сохранить свою позицию.

Это мнение румынский политолог Дан Дунгачиу, директор Института политических наук и международных отношений при Румынской академии наук высказал в интервью для ряда румынских СМИ, передает Рoint.md.

«Проблема в том, что казна Республики Молдова пуста. Все, что происходило в ходе предвыборной кампании и накануне ее начала было связано с огромными расходами из государственного бюджета. Цель была одна - получить достаточно высокий процент голосов, чтобы правящая партия, партия г-на Плахотнюка, стала игроком, который бы закрепил свою позицию в будущем правительстве и остался бы у власти. Партия Плахотнюка, сам Плахотнюк, не могли позволить себе перейти в оппозицию, потому что после прецедента с Филатом, когда премьера посадили в тюрьму, у г-на Плахотнюка нет гарантий, что, будучи в оппозиции его целостность, и не только политическая, может быть гарантирована. Таким образом, задача ДПМ состояла в том, чтобы остаться у власти и в правительстве, и эта цель, по-видимому, была достигнута», - сказал Дан Дунгачиу.

Дан Дунгачиу также рассказал о возможных союзах в будущем законодательном органе. Он считает, что союз между блоком ACUM и ДПМ невозможен, так как это будет означать «самоубийство» для представителей блока.

«В блоке ACUM прекрасно понимают, что у них нет шансов прийти к власти. Возможно, благодаря союзу с Демократической партией Молдовы, они смогут прийти в правительство, но к власти никогда, потому что все рычаги власти в данный момент находятся в руках Демократической партии, в частности у г-на Плахотнюка, и выпускать их из рук он не намерен. Такой союз станет для ACUM самоубийством. Решение, которое может быть принято Брюсселем, к сожалению, будет компромиссным решением, геостратегическим компромиссом с моей точки зрения. То есть Брюссель смог бы принять коалицию между Демократической партией г-на Плахотнюка и Партией социалистов г-на Додона», - считает румынский политолог.



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