Для улучшения финансово-экономического состояния Севастопольского морского порта разработан "антикризисный план".

Об этом РИА Новости Крым сообщил новоназначенный "директор предприятия" Валерий Скляров.

"Сегодня порт работает в убыток. Стоит задача добиться положительного финансового результата. Специально для этого разработан антикризисный план, который предполагает передачу в аренду непрофильных активов, например, участка земли в районе 52 причала в Инкермане. Есть инвестор, который хочет развивать эту территорию. Похожие проекты рассматриваем по 56 причалу. Кроме того, активизировать работу профильных активов. Например, я считаю, что наш плавдок можно использовать более эффективно, как и нефтеналивной терминал", — цитирует Склярова издание.

В настоящее время на предприятии работает 776 человек, и, по словам Склярова, коллектив надо сохранить.

"Но это не значит, что не будет проведена реорганизация структуры порта. Не должно быть так, чтобы производственная сфера составляла порядка 40% численности, а все остальные были начальниками и заместителями начальников", — подчеркнул "генеральный директор" порта.

По словам Склярова, безубыточный показатель работы порта – 40 млн рублей доходов в месяц.

"В настоящее время мы получаем 22 млн рублей в месяц. Хотя динамика положительная – не так давно было 17 млн рублей в месяц", — сказал он.

В ближайшее время Скляров обещает представить антикризисный план для одобрения в оккупационное "правительство" Севастополя.