В ближайшие дни из турецкого речного порта Бартын в Севастополь отправится судно с грузом цемента.

Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный директор ГУП "Севастопольский морской порт" Валерий Скляров.

"Ключевые наши партнеры в Азово-Черноморском бассейне — Турция, Иран и Сирия. С Ираном у нас подписан договор об экспедиторском обслуживании. Прорабатываем вопрос поставок в эту страну зерна и леса, из Ирана – клинкер (основной компонент при производстве цемента). С Турции планируем поставлять сухие строительные смеси. Сегодня-завтра из турецкого порта Бартын в Севастополь отправится судно с цементом", — цитирует Склярова издание.

Поставки товаров из Ирана в оккупированный Севастополь и обратно планируется организовать через Каспийское море, речные каналы материковой России, Азовское и Черное моря.

Говоря о сотрудничестве с Сирией (в январе было подписано соглашение о сотрудничестве между Севастополем и сирийским портом Тартус), Скляров отметил, что в настоящее время контрагент, который организовывает поставки грузов в Сирию, занимается поиском судов.

"Это (поиск судов – ред.) стало проблемой", — подчеркнул Скляров.

В 2018 году через порты оккупированного Севастополя в Сирию было направлено порядка 70 тыс тонн зерна. В этом году планируется увеличить объемы поставок до 200 тыс тонн.