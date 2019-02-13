Оккупанты заявили, что Турция начинает поставки цемента в Севастополь через Каспий
|15:21 27.02.2019
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|Крым
В ближайшие дни из турецкого речного порта Бартын в Севастополь отправится судно с грузом цемента.
Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный директор ГУП "Севастопольский морской порт" Валерий Скляров.
"Ключевые наши партнеры в Азово-Черноморском бассейне — Турция, Иран и Сирия. С Ираном у нас подписан договор об экспедиторском обслуживании. Прорабатываем вопрос поставок в эту страну зерна и леса, из Ирана – клинкер (основной компонент при производстве цемента). С Турции планируем поставлять сухие строительные смеси. Сегодня-завтра из турецкого порта Бартын в Севастополь отправится судно с цементом", — цитирует Склярова издание.
Поставки товаров из Ирана в оккупированный Севастополь и обратно планируется организовать через Каспийское море, речные каналы материковой России, Азовское и Черное моря.
Говоря о сотрудничестве с Сирией (в январе было подписано соглашение о сотрудничестве между Севастополем и сирийским портом Тартус), Скляров отметил, что в настоящее время контрагент, который организовывает поставки грузов в Сирию, занимается поиском судов.
"Это (поиск судов – ред.) стало проблемой", — подчеркнул Скляров.
В 2018 году через порты оккупированного Севастополя в Сирию было направлено порядка 70 тыс тонн зерна. В этом году планируется увеличить объемы поставок до 200 тыс тонн.
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