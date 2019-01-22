Турция не откажется от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Какое-либо отступление в этом вопросе невозможно, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NTV, пишет REGNUM.

Российский президент Владимир Путин предоставил Анкаре выгодные возможности по приобретению ЗРК, и турецкая сторона согласилась. США могут рассчитывать на согласие Турции в случае, если предложат подходящие условия по ЗРК Patriot, однако о "шагах назад" по С-400 не может идти речи, подчеркнул турецкий лидер.

«Мы не можем здесь отступить», — цитирует Эрдогана издание.

Ранее сообщалось, что Турция намерена закупить в России четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд согласно контракту, заключенному в 2017 году.