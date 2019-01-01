Розгортання Су-57 вв Росії зіткнулося з двома проблемами

14:41 27.02.2019 0 комментариев Россия

Неготовність одного з важливих агрегатів літака та висока вартість винищувача перешкоджають масовому оснащення ВКС Росії цими літаками.

Незважаючи на те, що російські Повітряно-космічні сили оснащуються новітніми російськими винищувачами п'ятого покоління Су-57, їхне масове розгортання навряд чи можливо найближчим часом, так як на шляху цього є дві великі проблеми.

Про це повідомляє ZN,UA з посиланням на журнал The National Interest.

Американське видання вважає, що перша трудність для серійного виробництва літака пов'язана з затримкою у створенні двигуна другого етапу - саме цей агрегат, відомий, як "Виріб 30", повинен дозволити літаку літати на надзвуковий швидкості в бесфорсажном режимі.

Друга проблема пов'язана з високою вартістю винищувача, та недостатністю фінансування Росією його виробництва; так, нагадує журнал, у квітні 2018 року Індія призупинила співпрацю з Росією за проектом FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), згідно якого на базі Су-57 планувалося створення першого індійського винищувача п'ятого покоління. Грошові кошти, отримані від індійської сторони, в Росії планували направити на розвиток власного літака.

Су-57 - перспективний російський важкий винищувач, яким планується замінити застарілий Су-27, що впритул підходить до модернізаційної стелі. Розробка Су-57 велася у рамках проекту "ПАК ФА" (перспективний авіаційний комплекс фронтової авіації), літаку було надано заводський індекс Т-50.

Незважаючи на те, що свій перший політ Су-57 провів ще у 2010 році, а за сім років було виготовлено дванадцять випробувальних зразків, Міністерство оборони Росії не планує замовляти ці літаки масово - в період з 2019 по 2027 рік російські військово-повітряні сили поповнять лише 12 таких машин, з яких лише дві останніх будуть повністю відповідати вимогам серійного виробництва даного проекту. У Росії аргументують небажання масово закуповувати цей літак тим, що високотехнологічний винищувач вийшов досить дорогим і складним у виробництві і може бути з успіхом замінений на більш простий і дешевий Су-35.



Ещё на эту тему:

13:21 22.02.2019
МО России отказалось от нового ударного вертолета из-за дороговизны
20:41 06.02.2019
Россия пугает новым оружием "Филин" - старой советской разработки / Фото
13:06 06.02.2019
Поставка комплектующих сдвинет срок испытаний Адмирала Нахимов "вправо"
18:41 05.02.2019
Россия хочет создать сухопутную версию "Калибра" до конца 2020 года
17:21 05.02.2019
Россия представит корабельный комплекс «Панцирь-МЕ» на зарубежной выставке
13:01 04.02.2019
Россия грозит разместить на суше крылатую ракету морского базирования "Калибр"
13:41 30.01.2019
Минобороны РФ начнет закупку медицинских вертолетов
10:41 24.01.2019
Представители США и НАТО не пришли на брифинг Минобороны России по ракете 9М729 комплекса "Искандер-М"
13:14 23.01.2019
Москва усиливает Южный военный округ военной техникой, морской авиацией и боевыми кораблями
13:55 08.01.2019
В России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М" для Военно-морского флота
19:19 04.12.2018
В 22 триллиона рублей обойдется "повышение боевых возможностей" России
11:36 04.12.2018
НАТО обсудит нарушение Россией Договора о РСМД на уровне глав МИД
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
Все новости страны
Армения Армения
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
Все новости страны
Болгария Болгария
18:01 27.02.2019
Летом в Болгарии ожидается спад числа иностранных туристов
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
Все новости страны
Греция Греция
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 27.02.2019
Выборы опустошили казну Молдовы - румынский политолог
16:41 26.02.2019
Москва больше не верит слезам Додона. / Обзор российских СМИ
08:41 26.02.2019
Додон став переможеним переможцем. ЦВК Молдови оголосила остаточні результати парламентських виборів
19:41 25.02.2019
Вибори у Молдові: більшості ніхто не здобув, виклик – попереду
Все новости страны
Россия Россия
14:41 27.02.2019
Розгортання Су-57 вв Росії зіткнулося з двома проблемами
12:40 27.02.2019
В Совете Федерации РФ заявили, что санкции в отношении России преследуют цель свержения законной власти
08:20 27.02.2019
США на Радбезі ООН: здається, що навпроти нас сидить представник СРСР, а не Росії
20:41 26.02.2019
Россия заявила что транспорт газа через Украину обходится в 2-2,5 раза дороже других маршрутов
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
11:41 26.02.2019
MedCruise провела второе заседание рабочей группы направленную на возвращение круизного туризма в Черноморский регион
10:21 25.02.2019
У Бухаресті декілька тисяч людей протестували проти зміни законів про правосуддя
18:01 22.02.2019
У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано / Фото
Все новости страны
Турция Турция
15:01 27.02.2019
Эрдоган исключил отказ от закупки российских ЗРК С-400
12:00 27.02.2019
Туреччина проводить морські навчання одночасно у трьох морях - Чорному, Егейському та Середземному
12:41 26.02.2019
Путин и Эрдоган обсудили подготовку к саммиту России и Турции в апреле в Москве
13:21 25.02.2019
Парламент Турции возглавит депутат от правящей пртии
Все новости страны
Украина Украина
21:00 27.02.2019
Депутат Европарламента Хармс четко обрисовала положение крымских татар в оккупации – «кто будет следующим»
20:41 27.02.2019
Протягом року Верховна Рада не може розглянути законопроекти щодо Криму - Чубаров
20:21 27.02.2019
Глави МЗС 11 країн закликали Захід не забувати про Крим і не здавати Україну Росії
20:01 27.02.2019
У НАТО назвали мілітаризацію Росією Криму, Чорного та Азовського морів загрозами незалежності України
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс