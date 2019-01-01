Неготовність одного з важливих агрегатів літака та висока вартість винищувача перешкоджають масовому оснащення ВКС Росії цими літаками.

Незважаючи на те, що російські Повітряно-космічні сили оснащуються новітніми російськими винищувачами п'ятого покоління Су-57, їхне масове розгортання навряд чи можливо найближчим часом, так як на шляху цього є дві великі проблеми.

Про це повідомляє ZN,UA з посиланням на журнал The National Interest.

Американське видання вважає, що перша трудність для серійного виробництва літака пов'язана з затримкою у створенні двигуна другого етапу - саме цей агрегат, відомий, як "Виріб 30", повинен дозволити літаку літати на надзвуковий швидкості в бесфорсажном режимі.

Друга проблема пов'язана з високою вартістю винищувача, та недостатністю фінансування Росією його виробництва; так, нагадує журнал, у квітні 2018 року Індія призупинила співпрацю з Росією за проектом FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), згідно якого на базі Су-57 планувалося створення першого індійського винищувача п'ятого покоління. Грошові кошти, отримані від індійської сторони, в Росії планували направити на розвиток власного літака.

Су-57 - перспективний російський важкий винищувач, яким планується замінити застарілий Су-27, що впритул підходить до модернізаційної стелі. Розробка Су-57 велася у рамках проекту "ПАК ФА" (перспективний авіаційний комплекс фронтової авіації), літаку було надано заводський індекс Т-50.

Незважаючи на те, що свій перший політ Су-57 провів ще у 2010 році, а за сім років було виготовлено дванадцять випробувальних зразків, Міністерство оборони Росії не планує замовляти ці літаки масово - в період з 2019 по 2027 рік російські військово-повітряні сили поповнять лише 12 таких машин, з яких лише дві останніх будуть повністю відповідати вимогам серійного виробництва даного проекту. У Росії аргументують небажання масово закуповувати цей літак тим, що високотехнологічний винищувач вийшов досить дорогим і складним у виробництві і може бути з успіхом замінений на більш простий і дешевий Су-35.