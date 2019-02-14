Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев обратился к правоохранителям с просьбой провести проверку высказывания крымского бизнесмена Олега Зубкова о выдаче Украине "депутата Госдумы" Натальи Поклонской.

Владелец двух зоопарков в оккупированном Крыму Олег Зубков в своем блоге предложил выдать "парламентария" Поклонскую правоохранительным органам Украины в обмен на открытие Северо-Крымского канала и подачу воды на аннексированный полуостров, пишут Новости Крыма.

«Правоохранительные органы России задумались, ведь есть подписанные международные соглашения о выдачи преступников. Я думаю, что просто так выдавать Поклонскую не стоит, даже с учетом того, что пользы от нее в России никакой нет, одна болтовня. Думаю, что стоит попросить в качестве обмена – открытие Северо-Крымского канала и подачи воды на полуостров Крым. Если мало Поклонской, можно еще и Аксенова добавить, для нас не велика потеря, а украинцам просто за счастье будет их осудить по всей строгости украинских законов», - написал Зубков.

«В связи с изложенным прошу считать данный материал официальным обращением в правоохранительные и следственные органы. Необходимо провести проверку высказываний гражданина Зубкова на предмет наличия в его действиях составов правонарушений и преступлений», — сказал Соловьев.

При этом он назвал бизнесмена «никчемным и утратившим всякую совесть человеком».Соловьев считает, что своими заявлениями Зубков «пытается оправдать свое моральное банкротство».

По его словам, неприязнь бизнесмена к Поклонской длится со времен ее руководства крымской прокуратурой. Тогда ею были организованы ряд проверок в зоопарках в связи с обращениями людей и эпидемией туберкулеза среди гамадрилов.

В Украине в отношении Натальи Поклонской открыто девять уголовных производств.