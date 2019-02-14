Україна відстоюватиме Ханський палац і Херсонес у міжнародних судах

14:01 27.02.2019 0 комментариев Крым

Україна збирає факти злочинного нищення російськими окупантами в Криму Ханського палацу і Херсонеса Таврійського, і це стане предметом розгляду в міжнародних судах.

На цьому наголосив міністр культури України Євген Нищук під час V Міжнародного форуму “Окупований Крим: 5 років опору”, повідомляє Укрінформ.

“Міністерство культури зосереджується на тому, щоб через різні джерела збирати факти вандального, злочинного нищення одного з найбільших світових надбань — Ханського палацу. Міністерством вже практично було підготовлено номінаційне досьє для подання на включення його в Список ЮНЕСКО, проте в останні роки в анексованому Криму під виглядом так званої реставрації чи реконструкції РФ просто нищить автентику цього визначного місця”, - заявив Нищук.

Він додав, що це стосується і Херсонесу, де відбуваються незаконні археологічні розкопки, фактично ведеться чорна археологія.

“Ми маємо скани, фотографії, що свідчать про брутальне поводження з цим світовим спадком, оскільки Херсонес входить у Список ЮНЕСКО. Матеріали, які нам надавалися і які ми збираємо, ми передаємо до Генеральної прокуратури і правоохоронних органів. Вони дали можливість відкрити кримінальні провадження, щоб відстоювати цю спадщину і наші права у міжнародних судах”, - підкреслив міністр культури.

Нищук нагадав, що нині такі суди відбуваються по відстоюванню колекції “Скіфського золота”, яка знаходиться в Амстердамі.

“І 11 березня ми будемо їхати до Амстердаму на черговий апеляційний суд. Я сподіваюся, що 11 березня ми будемо мати ясність і розуміння того, коли закінчиться цей процес, який затягує Російська Федерація, і коли ця колекція може бути привезена до України і представлена на широкий загал”, - зазначив Нищук.

Він також торкнувся питання порушення права на віросповідання в Криму, а також на посягання на майно Української православної церкви.

“Ми зараз справді боїмося не просто за можливість проводити служби владикою Климентом, а й взагалі за його життя. Тому ми про це говоримо вголос. Ми говоримо про порушення прав на віросповідання, про те, що всі українські школи практично в Криму є закритими і культурні центри також”, - сказав міністр.



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