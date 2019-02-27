Франція і Німеччина закликали РФ припинити переслідування противників анексії Криму

13:41 27.02.2019 0 комментариев Крым

Росія має припинити переслідування жителів Криму, які виступають проти незаконної анексії Криму, й повернутися до виконання своїх зобов’язань стосовно територіальної цілісності та єдності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Відповідну заяву від імені місії Франції та Німеччини при ОБСЄ зачитала постійний представник Франції при організації Веронік Роже-Лакан під час заходу в штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, присвяченому п’ятій річниці окупації Криму та ситуації з правами людини на півострові, повідомляє Європейська правда.

"Окрім погіршення ситуації у плані безпеки, незаконна анексія Криму призвела до серйозного погіршення прав людини та основних свобод людей, які проживають на цій території. Невмотивовані затримання, викрадення, зникнення та дискримінація – ми закликаємо Росію покласти край цій політиці, спрямованої на залякування тих, хто осміюється засуджувати незаконну анексію Криму", - заявила французький дипломат.

Вона нагадала, що сьогодні відбувається 5 років з часу незаконної анексії Росією АР Крим та Севастополя, не дивлячись на гарантії, які РФ дала стосовно поваги до суверенітету та територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів при підписанні Будапештського меморандуму.

"Ситуація приводить до тривожної напруженості, особливо в районі Керченської протоки, Азовського та Чорного морів", - додала Веронік Роже-Лакан.

Від імені делегацій Франції та Німеччини при ОБСЄ вона закликала Росію "поважати свої обіцянки та зобов’язання стосовно територіальної цілісності та єдності України в рамках міжнародно визнаних кордонів, а також безумовно та негайно звільнити усіх моряків та захоплені кораблі".



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