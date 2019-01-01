У МЗС заявили про намір домогтися створення міжнародної платформи з деокупації Криму
|13:21 27.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Україна має намір створити міжнародну платформу з питань деокупації Криму, яка в майбутньому може стати майданчиком для переговорів.
Про це сказав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час міжнародного форуму в середу, 27 лютого, в Києві, пише ZN,UA.
"Ми проштовхуємо ідею створення платформи "друзів українського Криму" або платформи "деокупації Криму". Не всі розуміють ідею, не всі зараз підтримують, але працюємо над формуванням такої групи", - зазначив Боднар.
За його словами, сьогодні є кілька країн, які почали просувати цю тему на міжнародній арені. Тим часом Російська Федерація виступає проти такої ініціативи.
Дипломат, юрист-міжнародник Максим Кононенко у своїй статті для DT.UA пише, що російська окупація Криму — це надовго. На його думку, щоб надовго не перетворилося на назавжди, Україна повинна протиставити російському агресору послідовну, системну та консолідовану політику невизнання, розраховану на далеку перспективу.
Ещё на эту тему:
Репрессии в оккупированном Крыму людей не сломили
Мін'юст: Україна повністю готова до проведення публічних слухань у справі "Україна проти Росії (Крим)"
Росія в ООН заявила про "свій Крим назавжди"
Жителям Криму надаватимуть медичну допомогу на Херсонщині
США в Радбезі ООН: «Виведення російських військ з Криму – це єдиний прийнятний результат конфлікту»
На даному етапі військовий шлях повернення Криму не розглядається
Санкции, НАТО и Крымскотатарская национально-территориальная автономия - названы пути деоккупации Крыма
Кабмін схвалив стратегію інформреінтеграції Криму
Чубаров назвал возможные варианты нового названия Крыма
Стратегию информационной реинтеграции Крыма примут в течение месяца