У МЗС заявили про намір домогтися створення міжнародної платформи з деокупації Криму

13:21 27.02.2019 0 комментариев Крым

Україна має намір створити міжнародну платформу з питань деокупації Криму, яка в майбутньому може стати майданчиком для переговорів.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час міжнародного форуму в середу, 27 лютого, в Києві, пише ZN,UA.

"Ми проштовхуємо ідею створення платформи "друзів українського Криму" або платформи "деокупації Криму". Не всі розуміють ідею, не всі зараз підтримують, але працюємо над формуванням такої групи", - зазначив Боднар.

За його словами, сьогодні є кілька країн, які почали просувати цю тему на міжнародній арені. Тим часом Російська Федерація виступає проти такої ініціативи.

Дипломат, юрист-міжнародник Максим Кононенко у своїй статті для DT.UA пише, що російська окупація Криму — це надовго. На його думку, щоб надовго не перетворилося на назавжди, Україна повинна протиставити російському агресору послідовну, системну та консолідовану політику невизнання, розраховану на далеку перспективу.



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