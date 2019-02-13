Ракетная бригада, дивизион комплексов "Бал" и Центр обеспечения мобилизационного развертывания будут сформированы в Южном военном округе РФ в 2019 году.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Интерфакс.

"В Южном военном округе предусматривается проведение более 30 основных организационных мероприятий, в том числе формирование ракетной бригады, двух полков, ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса "Бал", Центра обеспечения мобилизационного развертывания", - сказал С.Шойгу в среду на заседании коллегии военного ведомства.

По словам министра, до конца года соединения и воинские части получат более 1,2 тыс. единиц новой и модернизированной техники, в результате чего доля современных образцов возрастет до 66%, а боевые возможности округа увеличатся в 1,3 раза.

"К концу года будут построены и переданы войскам более 450 объектов", - сказал С.Шойгу.

Он сообщил, что доля современных образцов вооружения в ЮВО на сегодняшний день составляет 60%.