ЮВО в который РФ включила оккупированный Крым до конца года пополнится дивизионом комплексов "Бал" и ракетной бригадой
|13:00 27.02.2019
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|Крым
Ракетная бригада, дивизион комплексов "Бал" и Центр обеспечения мобилизационного развертывания будут сформированы в Южном военном округе РФ в 2019 году.
Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Интерфакс.
"В Южном военном округе предусматривается проведение более 30 основных организационных мероприятий, в том числе формирование ракетной бригады, двух полков, ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса "Бал", Центра обеспечения мобилизационного развертывания", - сказал С.Шойгу в среду на заседании коллегии военного ведомства.
По словам министра, до конца года соединения и воинские части получат более 1,2 тыс. единиц новой и модернизированной техники, в результате чего доля современных образцов возрастет до 66%, а боевые возможности округа увеличатся в 1,3 раза.
"К концу года будут построены и переданы войскам более 450 объектов", - сказал С.Шойгу.
Он сообщил, что доля современных образцов вооружения в ЮВО на сегодняшний день составляет 60%.
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