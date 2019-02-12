В Совете Федерации РФ заявили, что санкции в отношении России преследуют цель свержения законной власти

12:40 27.02.2019 0 комментариев Россия

Политика санкций в отношении России преследует цель свержения законной власти в стране.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пленарном заседании в среду, в действиях США и их союзников в отношении России прослеживаются признаки того же сценария, который реализуется в отношении Венесуэлы и ряда других стран с независимой внешней и внутренней политикой, сообщает ТАСС.

"Сценарий, который реализуют противники Венесуэлы, противники международного права, американцы и их союзники воспроизводится с точностью до деталей в каждой такой ситуации: сначала максимальное создание проблем для экономического и социального развития страны, которая позволяет себе независимую и суверенную внешнюю и внутреннюю политику. Затем мобилизация гражданского протеста", - сказал Косачев на заседании в ходе обсуждения заявления Совфеда по ситуации вокруг Венесуэлы.

После этого, по его словам, в умы населения внедряются мысли о том, что с законной властью нельзя говорить, ее нужно только свергать. "Затем прямая помощь оппозиции с тем, чтобы осуществлять военный переворот. Кстати, признаки такого сценария мы видим и на примере нашей страны - политика санкций в отношении России на самом деле преследует те же самые цели", - сказал сенатор.

Глава международного комитета СФ добавил, что такой сценарий США и их союзники начали реализовывать в отношении Венесуэлы еще в 2013 году, когда были введены "очень жесткие экономические санкции против государства и его законных властей".

"По оценкам экспертов, за истекшее время ущерб, нанесенный венесуэльской экономике, превысил $345 млрд", - подчеркнул Косачев.

Он добавил, что в последние две-три недели "произошли акции по аресту активов Венесуэлы за рубежом", что добавило к сумме нанесенного ущерба еще $30 млрд.



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