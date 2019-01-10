Канадські консерватори підтримали надання Україні летальної зброї

12:20 27.02.2019 0 комментариев Украина

Опозиційна Консервативна партія Канади обіцяє надати Україні летальну зброю у разі перемоги на наступних парламентських виборах.

Про це заявив депутат від Консервативної партії Джеймс Безан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Уряд на чолі із лідером Консервативної партії Ендрю Широм розширить канадську військову місію UNIFIER в Україні, надасть летальну допомогу та посилить санкції проти корумпованих російських чиновників відповідно до акту Магнітського”, - сказав Безан.

Він наголосив, що “оборона України повинна стати пріоритетом Канади”.

“Канада потужно підтримувала Україну, коли на її територію незаконно вдерлися російські сили п’ять років тому, і Консерватори переконані, що обов’язок допомагати та захищати вільні й суверенні народи не повинен слабнути із плином часу”, - зауважив депутат.

На його переконання, розширення та подовження мандату місії UNIFIER “матиме великий вплив на місцях”. “Консерватори продовжують стояти пліч-о-пліч із Україною у той час, як вона постає перед погрозами Володимира Путіна і його маріонеток”, - зазначив Безан.

Федеральні вибори відбудуться у Канаді в жовтні цього року.

Як відомо, з 2015 року близько 200 канадських військовослужбовців навчають навичкам сучасного бою членів ЗСУ в рамках тренувальної місії UNIFIER. За чотири роки через канадське навчання пройшло більше 10000 українських військових. Чинний мандат місії завершується у березні цього року. Україна уже зробила запит на її продовження, однак поки не отримала офіційної відповіді.

Торік Канада також внесла Україну до так званого Контрольного переліку країн, до яких дозволені поставки автоматичної зброї, таким чином скасувавши дефакто збройне ембарго України.

Улітку з’явилася інформація про нібито підготовку до відправки в Україну з Канади снайперських гвинтівок, однак цього досі не трапилося.



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