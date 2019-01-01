Туреччина проводить морські навчання одночасно у трьох морях - Чорному, Егейському та Середземному
|12:00 27.02.2019
|0 комментариев
|Турция
Військово-морські сили Туреччини розпочали проведення найбільших в історії країни навчань під назвою «Блакитна батьківщина-2019».
Про це повідомляє Yeni Safak в середу, 27 лютого, передає Главком.
Зазначається, що навчання вперше проходять в акваторіях відразу трьох морів - в Чорному, Егейському та Середземному. У маневрах візьмуть участь 103 кораблі ВМС Туреччини.
Зокрема, в Середземному морі в навчаннях беруть участь п'ять фрегатів, чотири штурмових катери, два підводні човни, два мінних тральщики, один десантний корабель, один паливозаправник, чотири сторожові катери і один пошуково-рятувальний корабель берегової охорони. Також в маневрах беруть участь бійці спецпризначення, десантні бригади і авіація.
Навчання проводитимуться з 27 лютого по 8 березня.
Напередодні Верховна Рада прийняла законопроект про допуск в 2019 році іноземних військових на територію України для участі в навчаннях. Йдеться про українсько-американські навчання «Репід Трайдент-2019», українсько-американські навчання «Сі Бриз-2019», українсько-румунські навчання Ріверайн-2019, багатонаціональні навчання «Кленова Арка-2019» і українсько-британські навчання «Вор’єр Вотчер-2019».
Ещё на эту тему:
В Турции завершена активная фаза учений Kış-2019
На востоке Турции проходят крупные международные учения
В Турции продолжаются международные военные учения Efes 2018 / Видео
Турция приступила к военно-морским учениям в Эгейском море
Турция и Катар начали совместные военные учения
Корабли Черноморского флота России и ВМС Турции провели совместные учения в Черном море
В Румынии проходят морские военные учения с турецкими кораблями Turgutreis и Yildiz / Фоторепортаж
В порт Новороссийска прибыли 2 боевых корабля НАТО / Фото
В Батуми прибыли два корабля ВМС Турции / Фото
Турецкие ВМС начинают учения в Черном море