В Крыму активисты расклеили листовки "Оккупация Крыма - это дорога в никуда"
|11:40 27.02.2019
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|Крым
В аннексированном Россией Крыму активисты международного общественного движения #LiberateCrimea расклеили листовки "Оккупация Крыма - это путь в никуда» "
Об этом рассказал крымский активист движения #LiberateCrimea, передает espreso.tv со ссылкой на " Крим.Реалии ".
"Дню сопротивления в Крыму российской оккупации" были расклеены листовки с надписью "Оккупация Крыма - это дорога в никуда" в местах, где их могут увидеть прохожие.
Это уже третья акция, организованная активистами движения #LiberateCrimea в Крыму. До этого они провели акции "Решение водной проблемы полуострова - деоккупация" и "Международное сообщество никогда не признает Крым российским".
26 февраля в Украине предлагают провозгласить "Днем сопротивления Крыму российской оккупации".
В этот день в 2014 году перед зданием Верховного Совета Крыма состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".
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