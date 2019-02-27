Конгресс США обнародовал текст законопроекта об укреплении НАТО, борьбу с международной киберпреступностью и введении дополнительных санкций против РФ.

Текст документа появился на сайте Конресу США, сообщает Еспресо.

Документ обязывает президента США поддержать ответ на угрозу от РФ, чтобы предотвратить российское вмешательство в демократические процессы, призвать РФ вернуть Крым Украине и прекратить эскалацию войны на Донбассе, а также призвать россиян прекратить оккупацию частей Грузии и Молдовы и поддержку сирийского диктатора Башара Асада.

Законопроект возлагает ответственность за вмешательство в работу институтов США лично на Владимира Путина и правительство РФ и отмечает, что РФ должна освободить пленных украинских моряков и прекратить блокаду в Азовском море и Керченском проливе.

Также в документе говорится о поддержке расширения НАТО, усиления санкций против РФ и сотрудничество с ЕС в вопросе разработки антироссийских санкций.

США вновь подтверждают поддержку территориальной целостности Украины и незаконности аннексии Россией Крыма.