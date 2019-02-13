Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении старшего следователя СБУ в Одесской области и заместителя военного прокурора Южного региона Украины, которые привлекли к уголовной ответственности российских военнослужащих, захвативших в Керченском проливе украинские военные корабли.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

"Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя по ОВД 2-го отделения следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Одесской области майора юстиции Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины подполковника юстиции Романа Мрочко по факту привлечения заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих Минобороны России и Пограничной службы ФСБ России (ч. 2 ст. 299 УК РФ)", - сказала она.

Напомним: СБУ и военная прокуратура объявили подозрение пограничникам ФСБ России и военнослужащим Вооруженных сил РФ, совершивших нападение на украинских моряков.

Фамилии российских военных, которым объявлено подозрение:

контр-адмиралу С. Станкевичу - начальнику пограничного управления ФСБ РК и г. Севастополя по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

вице-адмиралу Г. Медведеву - заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ - руководителю департамента береговой охраны по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 1 ранга Г. Ромашкину - начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по РК и г.. Севастополь, в состав которого входят ПСКР "Изумруд" и ПСКР "Дон" по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 1 ранга А. Шеину - заместителю начальника управления начальнику отдела БУ ПУ ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 2 ранга А. Шатохину - начальнику службы в г.. Керчь пункта управления ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 2 ранга А. Саляеву - командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР "Дон" по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 3 ранга А. Шипицыну - командиру сторожевого корабля "Изумруд" ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 3 ранга С. Щербакову - командиру малого противолодочного корабля "Суздалец" ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Прокуратура направила подозрения по месту службы военнослужащих РФ и готовит ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.