Оккупанты проведут в Черном море испытания безэкипажного катера для ВМФ РФ

10:40 27.02.2019 0 комментариев

Летом 2019 года первый прототип российского безэкипажного катера (БЭК) для кораблей противоминной обороны проекта 12700, шифр "Александрит", продолжит испытания на Черном море вместе с тральщиком "Иван Антонов".

Об этом в эксклюзивном интервью Mil.Press FlotProm рассказал гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо.

БЭК разработки АО "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" (НИИ СТТ) успешно прошел первые тесты, теперь ему предстоит новый этап испытаний в черноморской акватории. 

Позднее, добавил Середохо, бюро-проектант "Александритов" - ЦМКБ "Алмаз" - спроектирует свой безэкипажный катер, при создании которого учтут текущие наработки. 

В будущем рассматривается возможность установки на тральщики сразу двух БЭК, резюмировал гендиректор СНСЗ.

После отказа от дальнейших закупок французских БЭК, которыми оснащали первые тральщики проекта 12700, ВМФ внимательно следит за новыми разработками в этой области,- рассказал главный конструктор одного из петербургских предприятий, занимающихся созданием БЭК.

По его словам, представители флотского командования осмотрели ряд разработок в феврале и продолжат знакомиться с демонстрационными и опытными образцами. На Международном военно-морском салоне-2019 ожидается сразу несколько отечественных катеров-премьер.

Как сообщил изданию в апреле 2018 года гендиректор ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко, перспективные "алмазовские" беспилотники планируется устанавливать не только на тральщики, но и на более крупные боевые корабли. По его словам, БЭК "Алмаза" можно управлять как удаленно, так и находясь непосредственно на его борту; при этом российский катер превосходит аналог Inspector Mk II от французской ECA Group. 

Справка Mil.Press FlotProm

"Инспекторами" хотели оснастить первые четыре "Александрита", но российская сторона ограничила поставку до трех единиц. ВМФ России также отказался от локализации производства иностранных БЭК и подводных аппаратов противоминной обороны Seascan Mk2 на территории РФ. 

В июле 2017 года издание сообщало, что экипаж головного тральщика серии "Александр Обухов" недоволен французским катером, его критиковали за недоработки изготовителя. Позднее в ЦМКБ "Алмаз" подтвердили информацию о проблемах с БЭК от ECA Group.



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