Противолодочный корабль ЧФ страны оккупанта провел в море учения по поиску и уничтожению субмарины
|11:20 27.02.2019
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|Крым
Экипаж малого противолодочного корабля ЧФ РФ «Суздалец» отработал на полигоне в Черном море задачи по поиску и слежению за подлодкой условного противника.
Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота страны оккупанта Алексей Рулёв, передает Крым Информ.
«Учение прошло в одном из морских полигонов флота в Чёрном море в соответствии с планом боевой подготовки. Экипаж подводной лодки «Старый Оскол» выполнял роль экипажа подлодки условного противника», – говорится в сообщении.
В ходе учений экипаж «Суздальца» совместно с противолодочными силами морской авиации ЧФ РФ отработал задачи по поиску и слежению за подлодкой, а также выполнил комплекс задач по применению торпедного оружия и условному бомбометанию.
Ранее расчёты противовоздушной обороны малого ракетного корабля (МРК) Черноморского флота «Орехово-Зуево» провелив море учения по отражению атаки авиации условного противника. Роль воздушного противника выполнял фронтовой бомбардировщик Су-24М из состава подразделений морской авиации флота.
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