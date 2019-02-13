Противолодочный корабль ЧФ страны оккупанта провел в море учения по поиску и уничтожению субмарины

11:20 27.02.2019 0 комментариев Крым

Экипаж малого противолодочного корабля ЧФ РФ «Суздалец» отработал на полигоне в Черном море задачи по поиску и слежению за подлодкой условного противника.

Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота страны оккупанта Алексей Рулёв, передает Крым Информ.

«Учение прошло в одном из морских полигонов флота в Чёрном море в соответствии с планом боевой подготовки. Экипаж подводной лодки «Старый Оскол» выполнял роль экипажа подлодки условного противника», – говорится в сообщении.

В ходе учений экипаж «Суздальца» совместно с противолодочными силами морской авиации ЧФ РФ отработал задачи по поиску и слежению за подлодкой, а также выполнил комплекс задач по применению торпедного оружия и условному бомбометанию.

Ранее расчёты противовоздушной обороны малого ракетного корабля (МРК) Черноморского флота «Орехово-Зуево» провелив море учения по отражению атаки авиации условного противника. Роль воздушного противника выполнял фронтовой бомбардировщик Су-24М из состава подразделений морской авиации флота. 



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