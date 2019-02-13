Разведывательные подразделения армейского корпуса ЧФ РФ отработали на одном из полигонов в оккупированном Крыму задачи по действиям в тылу условного противника.

Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота страны агрессора Алексей Рулёв, передает Крым Информ.

В ходе отработки разведчики провели учение по действиям в тылу противника. Они, используя рельеф местности, организовали засаду по маршруту движения цели, подорвали и остановили технику условного противника. Затем разведчики захватили необходимые документы и «языка», уничтожили технику и без потерь вернулись в пункт базирования.