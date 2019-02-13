Оккупанты провели в аннексированном Крыму учения по действиям в тылу врага
|10:00 27.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Разведывательные подразделения армейского корпуса ЧФ РФ отработали на одном из полигонов в оккупированном Крыму задачи по действиям в тылу условного противника.
Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота страны агрессора Алексей Рулёв, передает Крым Информ.
В ходе отработки разведчики провели учение по действиям в тылу противника. Они, используя рельеф местности, организовали засаду по маршруту движения цели, подорвали и остановили технику условного противника. Затем разведчики захватили необходимые документы и «языка», уничтожили технику и без потерь вернулись в пункт базирования.
Ещё на эту тему:
13:00 27.02.2019
ЮВО в который РФ включила оккупированный Крым до конца года пополнится дивизионом комплексов "Бал" и ракетной бригадой
ЮВО в который РФ включила оккупированный Крым до конца года пополнится дивизионом комплексов "Бал" и ракетной бригадой
11:20 27.02.2019
Противолодочный корабль ЧФ страны оккупанта провел в море учения по поиску и уничтожению субмарины
Противолодочный корабль ЧФ страны оккупанта провел в море учения по поиску и уничтожению субмарины
16:21 26.02.2019
Військовополоненому українському моряку Василю Сороці призначили операцію на пораненій руці
Військовополоненому українському моряку Василю Сороці призначили операцію на пораненій руці
10:41 26.02.2019
Экипаж ракетного корабля и фронтовой бомбардировщик страны агрессора " уничтожили" друг друга
Экипаж ракетного корабля и фронтовой бомбардировщик страны агрессора " уничтожили" друг друга
17:01 25.02.2019
Семи військовим РФ причетним до захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці повідомлено про підозру
Семи військовим РФ причетним до захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці повідомлено про підозру
14:01 25.02.2019
На Черноморском флоте оккупантов проводят проверку "физиологической натренированности водолазов"
На Черноморском флоте оккупантов проводят проверку "физиологической натренированности водолазов"
13:01 25.02.2019
Корабль Черноморского флота оккупантов провел стрельбы в море
Корабль Черноморского флота оккупантов провел стрельбы в море