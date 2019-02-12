Пакет "азовських санкцій" ЄС ще в роботі
|09:40 27.02.2019
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|Крым
Пакет так званих азовських санкцій, який Євросоюз планує запровадити за атаку Росією в районі Керченської протоки на українські кораблі з подальшим їх захопленням і полоненням моряків, усе ще перебуває на стадії підготовки.
Очікується, що остаточне рішення ЄС буде ухвалено на початку березня, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Раді ЄС у вівторок у Брюсселі.
"Правові акти перебувають на стадії підготовки", - сказав він.
Співрозмовник агентства нагадав, що 18 лютого під час засідання Ради ЄС з питань закордонних справ з цього питання було досягнуто політичного консенсусу.
Щодо рішення ЄС стосовно санкцій для екс-президента України Віктора Януковича та його соратників (так званий український список), то відповідне рішення буде ухвалено до терміну їх закінчення, 6 березня.
"Якщо Рада ЄС визнає за потрібне, рішення буде ухвалено до завершення дії санкційного режиму", - зазначило джерело.
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