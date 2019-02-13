Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко після зустрічі з главою делегації Європарламенту в парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Даріушем Росаті в Брюсселі наголосив на важливості підтримки Євросоюзом української держави в інфраструктурних проектах в Азово-Чорноморському регіоні.

Про це повідомила прес-служба віце-прем'єра, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна розраховує на підтримку Євросоюзом проектів з розвитку Азово-Чорноморського регіону, які були визначені на найближчу перспективу. Це рішення питання про інфраструктурний розрив регіону з рештою території країни, навколишнього середовища, підтримки малого і середнього бізнесу, освіти, економічного розвитку, громадянської безпеки та управління", - сказав Г.Зубко.

Він додав, що Азово-Чорноморський регіон піддається прямому впливу від конфлікту з РФ і приймає найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб, водночас, Азово-Чорноморський регіон залишається своєрідним економічним і сервісним хабом для людей з непідконтрольної Україні території.

"Тому ми повинні посилювати існуючу інфраструктуру і імплементувати там реформи, які впроваджуються за підтримки ЄС", - зазначив Г.Зубко.

Також віце-прем'єр поінформував європарламентарів про хід реформ в Україні, зокрема децентралізації, енергоефективності, реформ в секторі юстиції та боротьби з корупцією.

"Наші пріоритети - остаточне прийняття змін до Конституції щодо інтеграції України в ЄС і НАТО, співпраця з МВФ, реалізація умов 4-ї програми МФД ЄС і завершення реформи децентралізації", - зазначив він.

Також Г.Зубко звернувся до європарламентаріїв з проханням якомога швидше затвердити "азовський пакет санкцій" проти РФ, який допоможе стримати подальшу російську агресію в Азово-Керченській акваторії і звільнити з полону українських моряків. Йдеться як про секторальні, так і про персональні обмежувальні заходи.