Україна розраховує на підтримку ЄС проектів з розвитку Азово-Чорноморського регіону

09:20 27.02.2019 0 комментариев Украина

Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко після зустрічі з главою делегації Європарламенту в парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Даріушем Росаті в Брюсселі наголосив на важливості підтримки Євросоюзом української держави в інфраструктурних проектах в Азово-Чорноморському регіоні.

Про це повідомила прес-служба віце-прем'єра, передає Інтерфакс-Україна

"Україна розраховує на підтримку Євросоюзом проектів з розвитку Азово-Чорноморського регіону, які були визначені на найближчу перспективу. Це рішення питання про інфраструктурний розрив регіону з рештою території країни, навколишнього середовища, підтримки малого і середнього бізнесу, освіти, економічного розвитку, громадянської безпеки та управління", - сказав Г.Зубко.

Він додав, що Азово-Чорноморський регіон піддається прямому впливу від конфлікту з РФ і приймає найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб, водночас, Азово-Чорноморський регіон залишається своєрідним економічним і сервісним хабом для людей з непідконтрольної Україні території.

"Тому ми повинні посилювати існуючу інфраструктуру і імплементувати там реформи, які впроваджуються за підтримки ЄС", - зазначив Г.Зубко.

Також віце-прем'єр поінформував європарламентарів про хід реформ в Україні, зокрема децентралізації, енергоефективності, реформ в секторі юстиції та боротьби з корупцією.

"Наші пріоритети - остаточне прийняття змін до Конституції щодо інтеграції України в ЄС і НАТО, співпраця з МВФ, реалізація умов 4-ї програми МФД ЄС і завершення реформи децентралізації", - зазначив він.

Також Г.Зубко звернувся до європарламентаріїв з проханням якомога швидше затвердити "азовський пакет санкцій" проти РФ, який допоможе стримати подальшу російську агресію в Азово-Керченській акваторії і звільнити з полону українських моряків. Йдеться як про секторальні, так і про персональні обмежувальні заходи.

 



Ещё на эту тему:

20:01 19.02.2019
"Не вчіть українців, як бути Європою. Вчіться від них, що таке Європа." - Дональд Туск
08:21 19.02.2019
ЄС розробляє програми для підтримки Приазов'я
14:01 15.02.2019
Глави МЗС ЄС обговорять 18 лютого ситуацію навколо Азовського моря
20:21 31.01.2019
Допомогу ЄС спрямують на будівництво шляхів між Маріуполем та Херсоном
09:01 21.01.2019
39 українських інфраструктурних проектів включено до Транс'європейської транспортної мережі TEN-T
08:24 21.11.2018
Украина подпишет с ЕС соглашение об "открытом небе"
16:09 26.10.2018
Канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября посетит Киев
16:41 26.09.2018
Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС пройдет 17 декабря в Брюсселе
11:33 03.09.2018
Одесская область станет участницей европейской платформы Smart-специализация
11:55 23.07.2018
В Европарламенте призвали украинскую власть остановить похищения граждан Турции
18:07 09.07.2018
Евросоюз дал согласие на жесткие формулировки по отношению к российской агрессии против Украины.
12:50 07.03.2018
Региональное представительство Консультативной миссии ЕС в Украине EUAM открылось в Одессе
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
Все новости страны
Армения Армения
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
Все новости страны
Греция Греция
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
16:41 26.02.2019
Москва больше не верит слезам Додона. / Обзор российских СМИ
08:41 26.02.2019
Додон став переможеним переможцем. ЦВК Молдови оголосила остаточні результати парламентських виборів
19:41 25.02.2019
Вибори у Молдові: більшості ніхто не здобув, виклик – попереду
18:41 25.02.2019
Референдум в Молдові визнаний таким, що відбувся, оголошені перші результати
Все новости страны
Россия Россия
12:40 27.02.2019
В Совете Федерации РФ заявили, что санкции в отношении России преследуют цель свержения законной власти
08:20 27.02.2019
США на Радбезі ООН: здається, що навпроти нас сидить представник СРСР, а не Росії
20:41 26.02.2019
Россия заявила что транспорт газа через Украину обходится в 2-2,5 раза дороже других маршрутов
19:21 26.02.2019
ВМФ России обосновали задержку строительства фрегатов прекращением военно-технического сотрудничества с Украиной
Все новости страны
Румыния Румыния
11:41 26.02.2019
MedCruise провела второе заседание рабочей группы направленную на возвращение круизного туризма в Черноморский регион
10:21 25.02.2019
У Бухаресті декілька тисяч людей протестували проти зміни законів про правосуддя
18:01 22.02.2019
У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано / Фото
13:01 22.02.2019
Румунська православна церква озвучила умови визнання ПЦУ
Все новости страны
Турция Турция
12:00 27.02.2019
Туреччина проводить морські навчання одночасно у трьох морях - Чорному, Егейському та Середземному
12:41 26.02.2019
Путин и Эрдоган обсудили подготовку к саммиту России и Турции в апреле в Москве
13:21 25.02.2019
Парламент Турции возглавит депутат от правящей пртии
10:01 25.02.2019
Турция ответила России на ее обеспокоенность о "массовых задержках при проходе через проливы Босфор и Дарданеллы танкеров"
Все новости страны
Украина Украина
13:00 27.02.2019
ЮВО в который РФ включила оккупированный Крым до конца года пополнится дивизионом комплексов "Бал" и ракетной бригадой
12:20 27.02.2019
Канадські консерватори підтримали надання Україні летальної зброї
11:40 27.02.2019
В Крыму активисты расклеили листовки "Оккупация Крыма - это дорога в никуда"
11:20 27.02.2019
Противолодочный корабль ЧФ страны оккупанта провел в море учения по поиску и уничтожению субмарины
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс