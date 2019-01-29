РФ повинна повернути військових моряків і виконувати Мінські угоди

09:00 27.02.2019 0 комментариев Украина

Російська Федерація повинна негайно звільнити українських військових моряків, заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"Немає ніяких законних підстав для того, щоб Росія утримувала цих моряків. Їх треба повернути додому, до їхніх сімей негайно", - сказав він журналістам у вівторок у Києві під час міжнародного форуму "Окупаційний Крим: 5 років опору".

К.Волкер також зазначив, що РФ повинна виконувати Мінські угоди, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дуже важливо, щоб на сході України Росія почала виконувати Мінські домовленості, включаючи умови, які вона не виконує, зокрема, припинення вогню, виведення важкого озброєння, розформування незаконних військових формувань, виведення іноземних військових угруповань, надання доступу для отримання гуманітарної допомоги та надати безперешкодний доступ спостерігачам Спеціальної місії ОБСЄ, щоб вони могли працювати на цій території, і так далі, і так далі, і так далі", - зазначив спецпредставник Держдепу США.

За словами К.Волкера, Україна має провести вибори в належні терміни і надати спеціальний статус Донбасу в рамках української Конституції, а також провести амністію злочинів, які були скоєні "під час конфлікту".

"Але ми зараз стикаємося з ситуацією, коли Росія заперечує свою причетність до конфлікту. Війна триває і ми не можемо її закінчити", - сказав спецпредставник Держдепу США з питань України.

"Ми продовжуємо вести переговори з Росією. Сподіваюся, що за цими базовими питаннями безпеки буде досягнуто прогресу під час нашого спілкування з російською стороною, і через нормандський формат також", - уклав К.Волкер.



Ещё на эту тему:

15:01 25.02.2019
У посольстві США прокоментували візит есмінця Donald Cook в Одесу
21:01 14.02.2019
Конгрес США пропонує збільшити допомогу Україні на $75 млн
16:41 11.02.2019
В Одесі розпочалася головна конференція українсько-американського навчання «Сі Бриз-2019»
20:01 06.02.2019
У Конгресі США назвали суму допомоги Україні та умови, за яких її нададуть
17:21 31.01.2019
Телефонна розмова Франції, Німеччини, України та Росії в рамках "нормандського формату" була абсолютно безрезультатна - Волкер
12:01 31.01.2019
Волкер назвав умови, за якої Захід постійно підтримуватиме Україну
08:21 31.01.2019
США глибоко стурбовані станом політв'язня Гриба
10:01 29.01.2019
У США вважають, що газопровід "Північний потік-2" ускладнить врегулювання українського питання.
08:01 29.01.2019
У Нью-Йорку відбулася зустріч постпреда України при ООН і представника Держдепу США
08:01 25.01.2019
У Сенаті США з’явився проект резолюції закликом організувати операцію для забезпечення свободи навігації в Чорному морі
20:21 17.01.2019
ВМС Украины закончили второй этап подготовки экипажей катеров типа «Island»
09:01 09.01.2019
Заступник держсекретаря обговорить в ЄС агресію Росії проти України
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
Все новости страны
Армения Армения
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
Все новости страны
Греция Греция
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
16:41 26.02.2019
Москва больше не верит слезам Додона. / Обзор российских СМИ
08:41 26.02.2019
Додон став переможеним переможцем. ЦВК Молдови оголосила остаточні результати парламентських виборів
19:41 25.02.2019
Вибори у Молдові: більшості ніхто не здобув, виклик – попереду
18:41 25.02.2019
Референдум в Молдові визнаний таким, що відбувся, оголошені перші результати
Все новости страны
Россия Россия
12:40 27.02.2019
В Совете Федерации РФ заявили, что санкции в отношении России преследуют цель свержения законной власти
08:20 27.02.2019
США на Радбезі ООН: здається, що навпроти нас сидить представник СРСР, а не Росії
20:41 26.02.2019
Россия заявила что транспорт газа через Украину обходится в 2-2,5 раза дороже других маршрутов
19:21 26.02.2019
ВМФ России обосновали задержку строительства фрегатов прекращением военно-технического сотрудничества с Украиной
Все новости страны
Румыния Румыния
11:41 26.02.2019
MedCruise провела второе заседание рабочей группы направленную на возвращение круизного туризма в Черноморский регион
10:21 25.02.2019
У Бухаресті декілька тисяч людей протестували проти зміни законів про правосуддя
18:01 22.02.2019
У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано / Фото
13:01 22.02.2019
Румунська православна церква озвучила умови визнання ПЦУ
Все новости страны
Турция Турция
12:00 27.02.2019
Туреччина проводить морські навчання одночасно у трьох морях - Чорному, Егейському та Середземному
12:41 26.02.2019
Путин и Эрдоган обсудили подготовку к саммиту России и Турции в апреле в Москве
13:21 25.02.2019
Парламент Турции возглавит депутат от правящей пртии
10:01 25.02.2019
Турция ответила России на ее обеспокоенность о "массовых задержках при проходе через проливы Босфор и Дарданеллы танкеров"
Все новости страны
Украина Украина
13:00 27.02.2019
ЮВО в который РФ включила оккупированный Крым до конца года пополнится дивизионом комплексов "Бал" и ракетной бригадой
12:20 27.02.2019
Канадські консерватори підтримали надання Україні летальної зброї
11:40 27.02.2019
В Крыму активисты расклеили листовки "Оккупация Крыма - это дорога в никуда"
11:20 27.02.2019
Противолодочный корабль ЧФ страны оккупанта провел в море учения по поиску и уничтожению субмарины
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс