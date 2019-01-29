Російська Федерація повинна негайно звільнити українських військових моряків, заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"Немає ніяких законних підстав для того, щоб Росія утримувала цих моряків. Їх треба повернути додому, до їхніх сімей негайно", - сказав він журналістам у вівторок у Києві під час міжнародного форуму "Окупаційний Крим: 5 років опору".

К.Волкер також зазначив, що РФ повинна виконувати Мінські угоди, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дуже важливо, щоб на сході України Росія почала виконувати Мінські домовленості, включаючи умови, які вона не виконує, зокрема, припинення вогню, виведення важкого озброєння, розформування незаконних військових формувань, виведення іноземних військових угруповань, надання доступу для отримання гуманітарної допомоги та надати безперешкодний доступ спостерігачам Спеціальної місії ОБСЄ, щоб вони могли працювати на цій території, і так далі, і так далі, і так далі", - зазначив спецпредставник Держдепу США.

За словами К.Волкера, Україна має провести вибори в належні терміни і надати спеціальний статус Донбасу в рамках української Конституції, а також провести амністію злочинів, які були скоєні "під час конфлікту".

"Але ми зараз стикаємося з ситуацією, коли Росія заперечує свою причетність до конфлікту. Війна триває і ми не можемо її закінчити", - сказав спецпредставник Держдепу США з питань України.

"Ми продовжуємо вести переговори з Росією. Сподіваюся, що за цими базовими питаннями безпеки буде досягнуто прогресу під час нашого спілкування з російською стороною, і через нормандський формат також", - уклав К.Волкер.