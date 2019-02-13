Волкер: США та ЄС визнають необхідність подальших санкцій проти Росії
|08:40 27.02.2019
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|Крым
«Визнаючи, що вже п'яті роковини захоплення Криму ми, США разом з ЄС, визнаємо потребу подальших санкцій», - сказав Курт Волкер.
Про це сказав представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час виступу у Мистецькому арсеналі на V Міжнародному форумі «Окупований Крим: 5 років опору», повідомляє Главком.
«Ми дуже ретельно слідкуємо за дотриманням прав людини в Криму, ми також дуже виважено слідкуємо за ситуацією щодо запровадження санкцій і ми в тісній співпраці з партнерами у Євросоюзі працюємо для того, щоб і надалі підтримувати режим санкцій, пов'язаний з Кримом. Визнаючи, що вже п'яті роковини захоплення Криму ми, США разом з ЄС, визнаємо потребу подальших санкцій», - сказав Курт Волкер.
Він також зазначив, що Росія не має жодних законних підстав, щоб утримувати українських моряків.
Як відомо, в Україні 26 лютого відзначають День спротиву окупації Криму.
Цього дня у 2014 році біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся багатотисячний мітинг кримськотатарських активістів на підтримку територіальної цілісності України. Російська влада окупованого півострова й дотепер не припиняє репресії проти проукраїнських і кримськотатарських активістів: нині відомо про 17 зниклих безвісти, 12 загиблих, 39 політв’язнів, 10 із яких уже засуджено.
Також у Криму заборонена діяльність Меджлісу кримськотатарського народу як «екстремістської» організації.
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