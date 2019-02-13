Риторика Росії в ООН нагадує риторику СРСР часів Холодної війни вважає спеціальний представник США по Венесуелі Елліотт Абрамс.

Про це він заявив у вівторок, 26 лютого, виступаючи на засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації у Венесуелі, передає кореспондент "Укрінформу".

“Сьогодні у Радбезі ми чуємо (від Росії - ред.) багато риторики часів Холодної війни. Таку риторику ми чули, коли з того боку сидів не російський, а представник Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Це дещо дивує”, - сказав Абрамс, звертаючись до Радбезу.

Він відповів на звинувачення російського представника у політизації гуманітарної допомоги, нагадавши, що її запросив легітимний лідер Венесуели Хуан Гуайдо, у той час як російська гуманітарна допомога направлялася не простим венесуельцям, а оточенню Мадуро і частково була вкрадена, а часткова роздана лише прихильникам режиму.

“Суть питання полягає у тому, що Росії заборгували багато грошей (уряд Венесуели - ред.). Тому Росія, безсумнівно, переживає, чи будуть ці гроші повернуті. Так от, моя порада: цього не станеться, якщо економіка Венесуели продовжить падати у прірву. Лише якщо економіка знову ростиме і цей жахливий період падіння, у який одна з найбагатших країн Латинської Америки настільки збідніла, завершиться, борги будуть виплачені”, - звернувся американській представник до представника РФ.

Він також різко заперечив всі звинувачення, які лунали з боку Росії в останні дні, щодо можливого “військового втручання США у Венесуелі”.

“Я спростовую від А до Я, цілковито, від початку до кінця, звинувачення у підготовці військового вторгнення від країни, яка окупує територію Грузії та України, у Південній Осетії, в Абхазії, у Криму. Ми не дозволяємо таких звинувачень. Я їх категорично відкидаю і я вражений, що я взагалі їх чую у Радбезі”, - підсумував спецпредставник США по Венесуелі.

Раніше російський представник під час свого виступу вчергове звинуватив країни Заходу на чолі із США у спробі скинути Мадуро і виправдав застосування сили його режимом проти мирних протестувальників, зазначивши, що “всі з вас зробили би так само, якби ваш суверенітет порушувався”.

Як повідомляв Укрінформ, засідання Ради безпеки ООН було призначене 25-го лютого за запитом делегації США.

Як повідомлялося, ситуація в Венесуелі продовжує бути напруженою. Опальний лідер режиму Ніколас Мадуро залишає за собою контроль армії і силових відомств. Минулого тижня він віддав наказ військам зупинити надходження міжнародної гуманітарної допомоги до Венесуели, назвавши це вторгненням до країни.

Сутички на кордоні, під час яких лояльні до Мадуро Національна гвардія та нерегулярні загони прихильників застосували зброю проти прихильників Гуайдо, завершилися загибеллю щонайменше чотирьох людей.

У неділю, 25-го лютого, США ввели додаткові санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели. Низка військових, за повідомленнями ЗМІ, вже перейшла на бік опозиції, однак найвище військове командування залишається лояльним до Мадуро.