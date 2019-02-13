США продовжать підтримувати Україну , яка зазнає агресії з боку Росії, та докладати зусилля для притягнення РФ до відповідальності за усі скоєні злочини та порушення.

На цьому наголосив у вівторок виконуючий обов'язки заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс під час заходу в штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, присвяченому п’ятій річниці окупації Криму та ситуації з правами людини на півострові, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, яка зазнає триваючої агресії з боку Росії, та притягувати Росію до відповідальності як за масштабні цивільні смерті, переселення та руйнування в басейні річки Дон, так і за її безупинне переслідування кримських татар, етнічних українців та інших осіб, які виступають проти окупації в Криму", - сказав він.

Американський дипломат підкреслив, що потягом останніх п'яти років російська окупаційна влада в Криму продовжувала здійснювати кампанію з придушення інакомислення та цензурування інформації про її ганебні зловживання, серед яких - насильницькі зникнення, позасудові вбивства, катування, каральні психіатрія, політично мотивовані переслідування, надумані обвинувачування в тероризмі або екстремізмі.

"Крім того, російська окупаційна влада примусово закрила неурядові незалежні ЗМІ в Криму та постійно заперечує у доступі міжнародних спостерігачів до півострова. Саме тому нам так важливо почути громадських активістів, які можуть розповісти нам про реальність на місцях, в той час, коли нам самим не дозволено побачити її", - зазначив Грегорі Макріс.

Він привітав присутніх на заході правозахисників з України та РФ Олександру Романцову, Андрія Юрова, Лілю Гемеджі та доньку політв’язня Едема Бекірова Елеонору Бекірову, дехто з яких прибув до Відня з великим особистим ризиком для себе.

"Представники громадянського суспільство надають істину правду і необхідну фактичну основу для наших дискусій тут в ОБСЄ, але також нагадають, що питання, з якими ми стикаємося дипломатично, впливають на реальних людей", - сказав американський дипломат, додавши, що присутність Елеонори Бекірової, доньки політв’язня Едема Бекірова, нагадує усім присутнім про те, що "нехтування Росією правами людини створює хвильовий ефект, який впливає на сім'ї, друзів та ширшу спільноту".

"Навіть після п'яти довгих років після незаконного вторгнення Росії в Крим той факт, що так багато держав-учасниць є присутніми і підтримують цей захід відображає ступінь політичної значущості та ваги, яку ми маємо на рівні в ОБСЄ щодо ситуації з правами людини в Криму та Севастополі", - наголосив в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ.

Організаторами заходу "П’ять років потому: ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" у штаб-квартирі ОБСЄ в палаці Хофбург виступили спільно місії України, Європейського Союзу, США, Канади, Грузії та Швейцарії при ОБСЄ. У ході нього правозахисники з України та РФ поінформували делегації держав-учасниць про триваючі масові порушення прав людини в окупованих Росією Криму та Севастополі. Захід став одним з багатьох, які проводять зараз по всьому світу у зв’язку з 5-ю річницею незаконною окупації Росією Криму.