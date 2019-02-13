Росія має припинити переслідування жителів Криму, які виступають проти незаконної анексії Криму, й повернутися до виконання своїх зобов’язань стосовно територіальної цілісності та єдності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Відповідно заяву від імені місії Франції та Німеччини при ОБСЄ зачитала постійний представник Франції при Організації Веронік Роже-Лакан під час заходу в штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, присвяченому п’ятій річниці окупації Криму та ситуації з правами людини на півострові, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Окрім погіршення ситуації у плані безпеки, незаконна анексія Криму призвела до серйозного погіршення прав людини та основних свобод людей, які проживають на цій території. Невмотивовані затримання, викрадення, зникнення та дискримінація – ми закликаємо Росію покласти край цій політиці, спрямованої на залякування тих, хто осміюється засуджувати незаконну анексію Криму", - заявила французький дипломат.

Вона нагадала, що сьогодні відбувається 5 років з часу незаконної анексії Росією АР Крим та м.Севастополь, не дивлячись на гарантії, які РФ дала стосовно поваги до суверенітету та територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів при підписанні Будапештського меморандуму.

"Ситуація приводить до тривожної напруженості, особливо в районі Керченської протоки, Азовського та Чорного морів", - додала Веронік Роже-Лакан.

Від імені делегацій Франції та Німеччини при ОБСЄ вона закликала Росію "поважати свої обіцянки та зобов’язання стосовно територіальної цілісності та єдності України в рамках міжнародно визнаних кордонів, а також безумовно та негайно звільнити усіх моряків та захоплені кораблі".

Організаторами заходу "П’ять років потому: ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" у штаб-квартирі ОБСЄ в палаці Хофбург виступили спільно місії України, Європейського Союзу, США, Канади, Грузії та Швейцарії при ОБСЄ. У ході нього правозахисники з України та РФ поінформували делегації держав-учасниць про триваючі масові порушення прав людини в окупованих Росією Криму та Севастополі. Захід став одним з багатьох, які проводять зараз по всьому світу у зв’язку з 5-ю річницею незаконною окупації Росією Криму.